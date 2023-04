Humo kon nu al kijken naar de paasaflevering van ‘De mol’: plots zijn er dertig zilverlingen uit de groepspot verdwenen!

Een bijzondere stijlbreuk van de makers achter ‘De mol’: ondanks hun aangeboren talent voor paranoia, hang naar uitslaand wantrouwen, en voorliefde voor bovenmatige voorzichtigheid, konden we uitzonderlijk tóch een preview versieren van de aflevering van deze paaszondag. Hieronder: onze voorbeschouwing van de aflevering, inclusief enkele verdachtmakingen én de identiteit van de afvaller. Moet het nog gezegd? Opgepast: spoilers!

Opdracht 1: de opkuis van de tempel

Na een korte nacht rijden de kandidaten hun nieuwe verblijfplaats binnen. Dat doen ze op erg pittoreske wijze: op ezeltjes, zoals blijkbaar de plaatselijke gewoonte is. De sfeer is goed in de groep, maar bij aankomst wordt het spel meteen weer bittere ernst. Gilles de koster wacht hen op, en heeft postgevat voor een mooie antieke tempel, waar volgens hem tal van handelaars zijn binnengedrongen om hun koopwaar zonder vergunning te slijten aan toeristen. Aan de kandidaten om binnen het uur alle handelaars uit de tempel te verdrijven, en al doende de groepspot te spekken. Per handelaar die ze kunnen overtuigen om te vertrekken, vangen de kandidaten 1.000 euro. Voor elk schaap dat ze weten weg te jagen, want die zijn er ook, komt er 250 euro bij. Een os is dan weer 500 euro waard.

Vooral Petrus en Johannes tonen zich erg nuttig, en de opdracht lukt wonderwel, met slechts twee schapen en één os die na het uur nog binnen rondhangen. Dat laatste dankzij een kleine onhandigheid van Judas, alweer, wat toch stilaan een beetje verdacht overkomt. In hun nopjes met hun broodnodige winst - de sfeer binnen de groep had een opkikker nodig na de faliekant afgelopen opdracht met de bruiloft die ze van catering moesten voorzien - trekt de groep verder naar hun hotel. Daar wacht het avondmaal.

Opdracht 2: de confrontatie bij het avondmaal

Moe maar opgetogen met de winst schuiven de deelnemers aan voor het avondmaal, tot blijkt dat de aparte tafelopstelling - iedereen wordt om onduidelijke redenen gedwongen om aan één kant van de lange tafel te zitten - niet toevallig is gekozen. Tijdens het voorgerecht duikt plots Gilles de koster op om hen eraan te herinneren dat er zich een verrader onder het gezelschap bevindt. Zoals hij in elk seizoen doet, gaat Gilles daarna één voor één de kandidaten af om hen op de man af te vragen of zíj misschien de mol zijn. Aan de rest om daarbij te oordelen of de reacties van hun collega’s geloofwaardig zijn of niet.

Nadat hij iedereen overlopen heeft, wenst Gilles iedereen smakelijk eten en een goede nacht: de volgende dag wacht een opdracht die hen nog lang zal heugen, is de ondertoon. De maaltijd ziet er nogal karig uit - brood en wijn -, maar toch vallen enkele mogelijke tips op: iemand stoot nogal opzichtig een zoutvaatje om, een haai kraait meermaals luid in de achtergrond, en Thomas kijkt de hele tijd nogal sceptisch wanneer één bepaalde collega beweert dat hij de mol niét is. Hij verdenkt duidelijk één iemand. Maar wie, dat krijgen we helaas niet te zien.

Opdracht 3: vallen, opstaan en een houten object

Nog een beetje duizelend van de vorige avond - dat krijg je dan als het menu voor de helft bestaat uit wijn - worden de deelnemers bij het krieken van de dag uit bed getrommeld door Gilles de koster, die meteen de volgende proef uit de doeken doet. Alwéér een hindernissenparcours, zo blijkt: de kandidaten moeten in groep en binnen de tijd een groot en loodzwaar houten voorwerp van punt A naar punt B zien te verslepen.

Daarbij valt 7.000 euro te verdienen, maar ze kunnen op bepaalde punten langs het parcours hulp inroepen: iemand die kan helpen om het object een eindje te dragen, iemand om onderweg hun zweet van het voorhoofd te deppen, en iemand die onderweg klaar staat met water. Elk van die hulplijnen kost de deelnemers helaas wel 1.000 euro. Bovendien gaat er nog eens 500 euro uit de groepspot per keer dat een kandidaat struikelt onderweg. Bijkomende domper op de feestvreugde van voorheen: die nacht heeft de mol blijkbaar weer toegeslagen volgens Gilles. Daarbij zijn er maar liefst 30 zilverlingen uit de groepspot verdwenen.

De proef verloopt met vallen (drie keer) en opstaan, maar uiteindelijk halen alle deelnemers binnen de tijd de eindhalte. Wel zijn er twee van de drie hulplijnen ingeroepen, wat zoals beloofd een hap neemt uit de groepswinst. Door een mogelijke poging tot sabotage onderweg - ook hier gaat Judas niet helemaal vrijuit, toch opvallend - moest één kandidaat bovendien de tocht verder afleggen met een ongemakkelijke kroon op het hoofd, waardoor tijd verspild werd.

Aan het einde wacht helaas de onvermijdelijke eliminatieronde: in de zenuwslopende finale blijkt Jezus het minste af te weten van de mol. Hij krijgt het gevreesde rode scherm, en moet het spel onmiddellijk verlaten. Of: zo lijkt het toch. Met de makers van ‘De mol’ ben je namelijk nooit klaar, en drie dagen later mag Jezus zich plots weer bij het reisgezelschap voegen, na zelfs even naar huis te hebben mogen bellen in ruil voor een vrijstelling. Hij weet daardoor weer iets meer dan de andere kandidaten, want hij kan nu alvast zijn vorige verdachte elimineren.

Opvallend: alleen Thomas lijkt de boel nog altijd een beetje in twijfel te trekken wanneer hij de geëlimineerde weer terugziet met zijn verse vrijstelling. Weet hij meer? En dat gat in zijn hand belooft ook al weinig goeds voor de groepspot.