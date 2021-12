Humo’s huisdichter Johan Stuer over zijn avontuur in ‘Winteruur’: ‘Ik heb minder angstremmers geslikt dan anders’

Zijn naam is Johan Stuer

Zijn dichtkunst siert dit blad

Hij zit in ‘Winteruur’

Ziezo, dan weet u dat

Johan ‘Sebastiaan’ Stuer (Humo’s huisdichter en cartoonist) «Toen de ‘Winteruur’-redactie me uitnodigde voor een opname, vereerde en beangstigde me dat zeer. Het vereerde me, omdat ik ‘Winteruur’ altijd een fijn programma heb gevonden, en omdat ik Wim Helsen bewonder. Swami Bami ook, trouwens. Maar om dan zelf op die sofa te gaan zitten? Voor een cameraschuw persoon zoals ik is dat behoorlijk angstaanjagend, om niet te zeggen ijzingwekkend. Ik hou mijn hart vast voor het resultaat.»

HUMO In ‘Het leven.doc’, de Canvas-talkshow met Thomas Huyghe, kwam je toch ook weleens met je snuit in beeld?

Stuer «Ja, maar daar was ik meer een schrijvend decorstuk: ik hoefde niks te zeggen. Bij ‘De ideale wereld’, waar ik in de redactie zetel, voel ik me ook het lekkerst achter, naast of onder de schermen. En ja, ik draag mijn versjes weleens voor op een podium, maar dat durf ik enkel met angstremmers achter de kiezen.»

HUMO Had je ook iets geslikt voor je ‘Winteruur’-opname?

Stuer «Ja. Maar minder dan anders, want ik zit midden in een afkicktraject.»

HUMO Welke tekst had je gekozen?

Stuer «Een eigen vertaling van een 18de-eeuws citaat van de Engelse filosoof en sociaal hervormer Jeremy Bentham. ‘De vraag is niet: kunnen ze redeneren? Evenmin is de vraag: kunnen ze praten? De vraag is: kunnen ze lijden?’»

HUMO Verrassend ernstig voor jouw doen.

Stuer «Ja, het zou meer in de lijn der verwachtingen gelegen hebben als ik een lollig Gerard Reve-citaat had gekozen, à la ‘Kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer’. Maar de redactie had uitdrukkelijk naar een tekst gevraagd die van groot belang is geweest voor mij. En dat is hier het geval: Jeremy Bentham, en met name dat citaat, heeft er mede voor gezorgd dat ik op mijn 16de vegetariër ben geworden, en dat ik me een paar jaar geleden zelfs tot het veganisme heb bekeerd.

»Uiteraard ben ik me ervan bewust dat ik me met dat onderwerp niet populair maak. Ik meen zelfs, ofwel heb ik dat gedroomd, dat Wim op een gegeven moment vertelde dat veganisten volgens één of ander onderzoek tot de meest gehate mensen ter wereld behoren, right up there met pedofielen en moordenaars. Om maar te zeggen: als ik fans had willen winnen met mijn tv-debuut, dan had ik beter iets anders gekozen. Maar misschien kan ik dat alsnog in Humo doen?»

HUMO The floor is yours.

Stuer «‘Wilt u iemand kwaad zien worden, beaam dan zijn mening als hij iets ongunstigs zegt over zichzelf’. Da’s er eentje van Godfried Bomans, een auteur bij wiens talent het mijne schril afsteekt. Je hoeft het niet te beamen.»

