Humo’s kijktips voor dinsdag 10 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Summer of Soul’

Zó goed dat we ‘m nog eens tippen: de fenomenale concertfilm ‘Summer of Soul’ over het Harlem Cultural Festival, oftewel Black Woodstock, in hartje New York in de zomer van 1969. Hoewel er op de affiche namen prijkten als Nina Simone, B.B. King en Stevie Wonder, viel het broeierige festival tussen de plooien van de geschiedenis – een typisch voorbeeld van ‘black erasure’. Tot nu dus, met dank aan Questlove.

Nu te zien op Disney+

‘My Brilliant Friend’

Destijds dé Italiaanse sensatie op tv gemist? Geen nood: Canvas start vanavond met de herhaling van het eerste seizoen van de superieure HBO-verfilming van de bejubelde romancyclus ‘L’amica geniale’ van Elena Ferrante, over het leven van twee vriendinnen die opgroeien in een volksbuurt in Napels.

Om 22.05 op Canvas

‘Waar is Mark?’

Lidewij Nuitten ging eerder dit jaar op zoek naar de jongen op wie ze twintig jaar geleden op een sportkamp verliefd werd. In haar herinnering ging het om een geadopteerde jongen die Mark heette en vermoedelijk in de Kempen woonde. Eén herhaalt vanavond Lidewij’s persoonlijke queeste.

Om 21.00 op Eén

‘Daisy Maskell: Insomnia and Me’

Daisy Maskell is 23 en de jongste radiopresentatrice ooit van een ochtendprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Ze kampt ook al bijna heel haar leven met een knoert van een slaapprobleem. In deze docu gaat ze op zoek naar de oorzaak van en mogelijke remedie voor haar tergende slapeloosheid.

Om 23.35 op BBC 1

Juan de Marcos González (Andrés), Lin-Manuel Miranda (Vivo), Ynairaly Simo (Gabi) en Gloria Estefan (Marta) in 'Vivo' Beeld TMDb

‘Vivo’

‘Vivo’ viert de Cubaanse cultuur met een verhaal over een zingende rolstaartbeer die van Havana naar Miami reist om een lied aan een oude vriendin te bezorgen. Ook Buena Vista Social Club is van de partij in deze kleurrijke muzikale animatiefilm: Juan de Marcos González deed het stem- en zangwerk van vaderfiguur Andrés.

Nu te zien op Netflix