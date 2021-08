Humo’s kijktips voor dinsdag 17 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Darkest Hour’

Volgens de geruchten kon Gary Oldman maar nét op tijd door de mensen van de make-upafdeling onder de meters plastic en protheses vandaan gehaald worden om zijn Oscar in de lucht te kunnen steken: als Winston Churchill acteert hij alles kapot, in een verder nogal brave, voorspelbare biopic.

Om 20.30 op VTM 4

‘Prison’

Voor vrouwen met een gezin brengt een gevangenisstraf extra mentale en emotionele uitdagingen met zich mee. In de vrouwengevangenis HMP Foston Hall in het Engelse Derbyshire is men dan ook van oordeel dat het onderhouden van familiebanden essentieel is voor een goede rehabilitatie. De bezoekjes zijn vaak warm en vertederend, maar de verhalen hartverscheurend.

Om 20.25 op Canvas

‘Robocop’ + ‘Robocop 2'

‘RoboCop 2’ is niet alleen één van de beste sequels ooit gemaakt maar ook simpelweg één van de donkerste én meest onderschatte actiefilms aller tijden. Het vervolg op de cultclassic van Paul Verhoeven dompelt je vanaf de eerste seconden onder in een duistere metropool waar geweld en anarchie heersen. FOX zendt vanavond het origineel én de superieure sequel na elkaar uit. Genieten!

Om 20.35 op FOX

‘Chinese dromen’

Door de eenkindpolitiek zijn er in China vandaag zo’n 34 miljoen mannen ‘te veel’. Hierdoor zien veel mannen hun kans op een gelukkig huwelijk – de hoeksteen van de Chinese samenleving volgens Xi Jinping – door de neus geboord. China-expert Ruben Terlou ontdekt dat vrouwen hierdoor de touwtjes in handen hebben in de datingwereld, en dat het voor hen steeds meer geaccepteerd is om te kiezen voor een carrière, om pas daarna te settelen.

Om 19.50 op NPO 2

John David Washington in 'Beckett' Beeld TMDb

‘Beckett’

John David Washington, de ster van ‘Tenet’, is op de vlucht voor de Griekse politie, nadat zijn personage Beckett is ontwaakt na een zwaar auto-ongeluk. Nu moet hij proberen de Amerikaanse ambassade te bereiken terwijl tientallen agenten met getrokken pistolen achter hem aan zitten. Prestigieuze thriller, van de makers van ‘Call Me by Your Name’ en ‘Suspiria’.

Nu te zien op Netflix