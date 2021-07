Humo’s kijktips voor dinsdag 27 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Gold’

Een kalende, kettingrokende en whisky zuipende Matthew McConaughey speelt in dit op feiten gebaseerde drama van Stephen Gaghan (‘Syriana’) een schlemielachtige goudzoeker die in een godvergeten stuk jungle in Indonesië onverhoopt op een hoofdader stoot. Wat volgt is een geestig, zij het voorspelbaar zedenlesje over de graaicultuur op Wall Street.

Om 20.30 op VTM 3

‘Sporza: Tokyo 2020: teamfinale turnen'

Na hun sprankelende prestatie in de kwalificaties mogen de Belgische turnsters vandaag aantreden in de teamfinale. Daarin nemen Nina Derwael, Lisa Vaelen, Jutta Verkest en Maellyse Brassart het in vier onderdelen – de sprong, de brug met ongelijke leggers, de evenwichtsbalk en de vloer – op tegen toplanden als China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Om 12.45 op Eén

‘Alleen op een eiland met Hans Dorrestijn’

81 is Hans Dorrestijn inmiddels, maar dat weerhoudt de Nederlandse schrijver en cabaretier – bekend om zijn zwartgallige stijl – er niet van om enkele weken per jaar op één van de Waddeneilanden door te brengen. Af en toe nodigt hij een bevriende BN’er uit om samen vogels te spotten en over het leven te ouwehoeren. Vanavond is dat columniste Stella Bergsma.

Om 22.10 op NPO 2

‘Van hier tot in Tokio’

Karl Vannieuwkerke bespreekt samen met zijn gasten het nieuws van Team Belgium in Tokio. Vandaag verwelkomt hij voormalig basketbalspeler Tomas Van Den Spiegel en judoka Dirk Van Tichelt (brons in Rio in 2016) aan de tafel.

Om 21.20 op Eén

Maximilian Mundt in 'How to Sell Drugs Online (Fast) Beeld Netflix

‘How to Sell Drugs Online (Fast) - Seizoen 3'

Samen met ‘Babylon Berlin’ het allerbeste wat de afgelopen jaren op tv-vlak uit Duitsland is gekomen: ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’, een komische dramaserie over een tiener die MDMA begint te dealen om indruk te maken op zijn vriendinnetje en langzaam maar zeker afglijdt in de criminaliteit.

Nu te zien op Netflix