Humo’s kijktips voor dinsdag 3 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Top Secret UFO Projects: Declassified’

De vraag in deze nieuwe documentairereeks is niet of er ufo’s door ons luchtruim vliegen – dat lijkt zo klaar als een klontje – maar wel wat onze alienbroeders in de zin hebben. Willen ze gewoon een nachtje boitten met de poulékes, of zit er toch iets duisterders achter hun bezoekjes aan onze planeet? Wat houdt de overheid allemaal verborgen? Ideaal om op een druilerige zomeravond vanonder een zilverpapieren hoedje te bekijken.

Nu te zien op Netflix

UEFA Champions League: KRC Genk - Sjachtar Donetsk

Wil Racing Genk zich plaatsen voor de lucratieve Champions League, dan zal het vanavond een stuk beter voor de dag moeten komen dan afgelopen vrijdag, toen de vice-kampioen met 3-4 verloor van Oostende. In de heenronde van de derde kwalificatieronde voor het kampioenenbal wacht de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk.

Om 19.40 op VTM 2

‘Genderquake’

Naar aanleiding van Pride Week in Nederland zendt NPO 3 de tweedelige Britse documentaire ‘Genderquake’ uit 2018 uit, over een sociaal experiment waarbij elf millennials met verschillende genderidentiteiten een week lang samen in een huis in Sussex doorbrengen.

Om 22.55 op NPO 3

‘Monaco, de speeltuin van de superrijken’

‘Telefacts zomer’ toont deze week – deel twee wordt donderdag uitgezonden – het leven zoals het is in Monaco, het dwergstaatje aan de Middellandse Zee met de hoogste concentratie miljonairs ter wereld. Ook Prins Albert II van Monaco opent zeer uitzonderlijk de deuren van zijn paleis.

Om 23.15 op VTM

Blue Thunder Beeld TMDB

‘Blue Thunder’

In deze onvervalste eightiesklassieker van John Badham (‘Saturday Night Fever’) ontdekt Vietnamveteraan en testpiloot Frank Murphy (Roy Scheider) dat een legerkolonel (Malcolm McDowell) een nieuw type zwaar gepantserde politiehelikopter wil inzetten om een coup te plegen. De achtervolgingsscènes met de helikopter tussen de wolkenkrabbers van Los Angeles zijn een sterk staaltje duizelingwekkende luchtacrobatie.

Om 20.30 op VTM 4