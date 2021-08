Humo’s kijktips voor donderdag 12 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vlaanderen herleeft’

Met Werchter Parklife, Pukkelpopkwartier en andere kleinschalige festivals krijgt de door de coronacrisis midscheeps getroffen muzieksector eindelijk weer wat zuurstof. In deze driedelige docureeks van Eric Goens gunnen onder meer Bazart, Luka Cruysberghs, Niels Destadsbader en De Romeo’s ons een inkijk in hun van optredens, applaus en centen verstoken rampjaar.

Om 21.05 op Eén

Mathieu Terryn van Bazart op Werchter Parklife in 'Vlaanderen herleeft' Beeld VRT

‘De school die kleur bekent’

In dit veelbesproken tweeluik (originele titel: ‘The School that Tried to End Racism’) neemt een Engelse klas met leerlingen tussen 11 en 12 jaar deel aan een reeks activiteiten die zijn ontworpen om alles wat ze dachten te weten over rasisme op losse schroeven te zetten. Het resultaat is een even leerrijke als confronterende les over (onbewuste) vooroordelen, wit privilege en ‘colour-blindness’.

Om 20.50 op NPO 3

‘La double vie de Véronique’

De Franse actrice Irène Jacob won in Cannes de prijs voor Beste Actrice voor haar overtuigende dubbelrol als Véronique en Weronika in dit bedwelmend mooie psychologische drama uit 1991, waarin de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski (‘Trois couleurs’) zijn geheel eigenzinnige kijk geeft op thema’s als identiteit, liefde en menselijke intuïtie.

Om 21.10 op Canvas

‘Picasso During the Blue and Pink Era’

In de uitzonderlijke carrière van Pablo Picasso krijgen zijn blauwe en roze periode (tussen 1901 en 1907) zelden de aandacht die ze verdienen. De jonge Spaanse schilder brak toen met de strenge academische tradities die hem gevormd hadden en begon onstuimig te experimenteren, wat culmineerde in het revolutionaire kubistische meesterwerk ‘Les Demoiselles d’Avignon’.

Om 22.45 op Canvas

‘Mr. Corman’

Joseph Gordon-Levitt speelt in ‘Mr. Corman’, een tragikomische serie die hij zelf heeft bedacht en geregisseerd, een man die na een vruchteloze poging om door te breken als muzikant in het onderwijs is terechtgekomen. Zijn relatie is stukgelopen, hij zit in een dip en kampt met paniekaanvallen, erectieproblemen en een opdringerige moeder (Debra Winger).

Nu te zien op Apple TV+