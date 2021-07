Humo’s kijktips voor donderdag 29 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Time of the Gypsies’

De derde langspeelfilm van Emir Kusturica vertelt het verhaal van Perhan, een jonge zigeuner uit Sarajevo die door de louche ‘gypsysjeik’ Ahmed van het rechte pad dreigt af te dwalen. Een onvergetelijke coming-of-agefilm, vol typisch Kusturicaanse elementen: een cast vol bonte sujetten, opvliegend pluimvee en een uitzinnige Balkansoundtrack van Goran Bregovic.

Om 21.10 op Canvas

‘Departure’

Op een vliegtuig stappen staat dezer dagen sowieso al niet hoog op ons to-dolijstje, en dat zal na het kijken van ‘Departure’ niet snel veranderen. In deze nieuwe thrillerserie verdwijnt een vlucht met 256 passagiers aan boord plots van de radar boven de Atlantische Oceaan. Crashdeskundige Kendra Malley (Primetime Emmy-winnares Archie Panjabi) wordt opgetrommeld om de zaak te onderzoeken.

Om 20.30 op VTM 2

‘Matisse voyageur, en quête de la lumière’

In de kunstgeschiedenisboeken staat de Franse fauvist Henri Matisse (1869-1954) meestal beschreven als een atelierschilder, maar in feite was hij een reiziger in hart en nieren, gedreven door een zoektocht naar het licht die hem naar Spanje, Algerije, Marokko en Polynesië zou leiden, zonnige landen die een enorme invloed hadden op zijn werk.

Om 23.25 op Canvas

‘Narco Wars 2: The Mob’

Het tweede seizoen van de uitstekende docureeks ‘Narco Wars’ focust op de rol van de maffia in het gigantische drugsprobleem in de Verenigde Staten. De eerste aflevering beschrijft de handel en wandel van Carmine Galante, een brutale psychopaat die in de jaren 70 aan het hoofd stond van de familie Bonanno, één van de vijf New Yorkse maffiafamilies.

Om 22.00 op National Geographic

Prinses Diana en prins Charles in 'Telefacts zomer: Charles en Di - The truth behind their wedding' Beeld Telefacts Zomer

‘Telefacts zomer’

Vandaag is het exact 40 jaar geleden dat prins Charles en Diana Spencer in het huwelijksbootje stapten. Die zomer van 1981 keken 750 miljoen mensen overal ter wereld mee naar het koninklijke huwelijk van de eeuw. Maar achter de schermen loopt er van alles mis. Deze reportage reconstrueert de zeven dagen voor het ‘sprookjeshuwelijk’.

Om 23.15 op VTM