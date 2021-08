Humo’s kijktips voor donderdag 5 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring’

Terwijl de zomer van 2021 projectielbrakend door onze agenda fladdert, blijft Canvas – gelukkig – ongestoord met oerdegelijke filmklassiekers strooien. Vanavond staat de Zuid-Koreaanse parabel ‘Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring’ op het programma, een minimalistisch juweeltje uit 2003 waarin Kim Ki-duk aan de hand van de vriendschap tussen een monnik en zijn pupil een poëtisch pleidooi houdt voor onthaasting, meditatie en verstilling.

Om 21.10 op Canvas

‘Sporza: Tokyo 2020: Australië - België (finale hockey)’

Vijf jaar na de verloren finale in Rio krijgen de Red Lions deze middag een nieuwe kans om goud te pakken op de Olympische Spelen. De Belgische mannenhockeyploeg, al jaren geleid door de Nieuw-Zeelandse coach Shane McLeod, is een stuk sterker en rijper dan vijf jaar geleden, én beschikt over een geheim wapen: strafcornerspecialist Alexander Hendrickx.

Om 12.00 op Eén

‘Waarheid, durven of doen’

We zijn er nog altijd niet uit of dit zomerse tussendoortje op VTM een variatie is op Eric Goens’ ‘Het huis’ dan wel op de Big Brother-achtige datingshow ‘Blijven slapen’. Feit is dat ook hier een villa centraal staat die op gezette tijden bevolkt wordt door sjansend en schransend schorremorrie. Maken vanavond hun opwachting: Jelle Cleymans, Metejoor, Evelien Van Hamme (Dertigers) en Grace Khuabi (winnares ‘The Voice van Vlaanderen 2021').

Om 21.10 op VTM

‘The 13th Warrior’

Bagdad, het jaar 922. De Arabische dichter Ahmad ibn Fadlan (Antonio Banderas) wordt na een diplomatiek relletje naar het noorden verbannen, waar hij oog in oog komt te staan met Vikingen en mensenetende wezens genaamd Wendols. ‘Die Hard’-regisseur John McTiernan baseerde zich voor deze grimmige thriller op de roman ‘Eaters of the Dead’ van Michael Crichton (schrijver van ‘Jurassic Park’), die op zijn beurt de mosterd haalde bij het Oudengelse heldendicht ‘Beowulf’.

Om 20.30 op VTM 4

Steven Spielberg in 'Spielberg' Beeld HBO

‘Spielberg’

Steven Spielberg, de man die met kaskrakers als ‘Jaws’, ‘E.T.’ en ‘Jurassic Park’ zijn volk in dichte drommen naar de bioscoop leidde, praat in deze exclusieve HBO-documentaire uitgebreid over zijn inspiratiebronnen als regisseur. Aan het woord komen naast Spielberg zelf onder meer collega-regisseurs Brian de Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas en Martin Scorsese, acteurs Tom Hanks, Daniel Day-Lewis en Harrison Ford, en componist John Williams.

Om 22.50 op Canvas