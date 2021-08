Humo’s kijktips voor maandag 16 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Daylight’

Wie ooit in de file heeft gestaan in de Brusselse Leopold II-tunnel, zal het zich vast weleens hebben ingebeeld: wat als dit gevaarte plots instort? Je zit als een rat in een val, of toch als je niet meteen, zoals in de leuke survivalthriller ‘Daylight’, een Sylvester Stallone bij de hand hebt.

Om 20.30 uur op VTM 4

‘What Ever Happened to Rosemary Kennedy?’

Portret van Rosemary Kennedy, zus van de Amerikaanse president. Door medische fouten tijdens de bevalling kregen haar hersenen te weinig zuurstof en leed ze haar hele leven aan mentale problemen.

Om 21.20 uur op Canvas

‘A Wilderness of Error’

Nieuwe vijfdelige, opvallend rationele, true-crime-reeks over de zaak tegen Jeffrey MacDonald. De legerdokter werd in 1970 opgepakt na de moord op zijn zwangere vrouw en hun twee dochters, en bijna tien jaar later veroordeeld tot drie keer levenslang. MacDonald heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is – volgens hem is zijn gezin vermoord door een groepje inbrekers – en tijdens het onderzoek heeft de politie heel veel vreemde en foute beslissingen genomen.

Nu op Disney+

‘L.A.’s Finest’

In ‘L.A.’s Finest’ bewijzen Jessica Alba en Gabrielle Union dat vrouwen óók hun mannetje kunnen staan in het ‘buddy cop’-genre met deze komische actiereeks uit het ‘Bad Boys’-universum. VTM3 zendt vanavond de finale van het eerste seizoen uit en start direct met het tweede seizoen, wat overigens ook het laatste seizoen is.

Om 20.30 uur op VTM3

LA's Finest Beeld rv

‘De Europese Raad’

U knéttert van nieuwsgierigheid om een blik te werpen achter de schermen van de Europese Raad? Proficiat, u bent blijkbaar niet de enige! De Franse journalist Yann-Antony Noghès hees een camera op zijn schouder om voorzitter Charles Michel en zijn team te volgen bij de onderhandelingen van twee historische akkoorden: het Klimaatakkoord en het Relanceplan van de EU. Lees hier meer.

Om 20.25 uur op Canvas