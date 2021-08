Humo’s kijktips voor maandag 23 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Storm Lara’

Gloednieuwe vierdelige spannende dramaserie die zich volledig op één locatie afspeelt: de radiostudio. Hier werkt populaire dj Lara (Ella Leyers) die op een dag een onbekende luisteraar (Anemone Valcke) aan de lijn krijgt. Wat volgt is een gesprek dat alles zal veranderen.

Nu op Streamz

‘The Crying Game’

Een IRA-militant begint een relatie met het lief van een Britse soldaat die door de IRA is geëxecuteerd. Dit spraakmakende en vooruitstrevende drama van de Ierse regisseur Neil Jordan (‘Mona Lisa’, ‘Breakfast on Pluto’) verkent patriottisme, racisme en seksualiteit. Goed voor zes Oscarnominaties, één verzilverd.

Om 22.55 uur op Arte

‘The Mystery of D.B. Cooper’

Op 24 november 1971 stapte een man die zichzelf Dan Cooper noemde aan boord van een vliegtuig dat van Portland naar Seattle vloog. Toen het toestel in de lucht hing, zei hij tegen een steward dat hij een bom zou laten ontploffen, tenzij het vliegtuig zou landen en hij, in ruil voor de vrijgelaten passagiers, 200.000 dollar en vier parachutes kreeg. Toen de piloot opnieuw was opgestegen, sprong de man met zijn buit uit het vliegtuig en verdween hij. Onderzoekers vermoeden dat hij gestorven is bij het neerkomen, maar er is nooit een lichaam gevonden.

Om 22.10 uur op NPO2

‘The Walking Dead: seizoen 11'

Het einde is finaal in zicht voor ‘The Walking Dead’: het elfde en laatste seizoen bestaat wel uit drie keer acht afleveringen, waarvan de eerste lading vanaf 23 augustus wekelijks verschijnt op Fox en Disney+. Na het zwakke zevende en achtste seizoen is ‘The Walking Dead’ weer als vanouds op dreef.

Om 20.35 uur op FOX en op Disney+

THE WALKING DEAD Beeld RV

‘Villa Zuid-Afrika’

Na de Pfaffs, Planckaerts en Verhulstjes, zijn hier nu de Aertsjes. Met begrijpelijkerwijs een andere programmanaam: ‘Villa Zuid-Afrika’. Kathleen Aerts (ex-K3) gaat met haar gezin om zoek naar een droomhuis in Zuid-Afrika en de kijker mag meegenieten van alle grote emoties die daarbij komen kijken.

Om 21.30 uur op VTM2