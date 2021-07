Humo’s kijktips voor maandag 26 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Assassins’

Eerder al op Canvas maar te goed om niet nog eens te tippen: deze docu over twee vrouwen die zonder het te beseffen Kim Jong-uns halfbroer Kim Jong-nam vermoorden, nadat de Noord-Koreaanse geheime dienst hen maandenlang manipuleerde.

Om 22.10 uur op NPO2

‘Tokyo Phoenix’

In anderhalve eeuw tijd is Tokio van een traditionele feodale stad uitgegroeid tot de grootste metropool ter wereld. Deze documentaire brengt die evolutie in beeld en toont hoe Tokio twee totale verwoestingen te boven kwam.

Om 21.15 uur op Canvas

‘Wereldrecord’

De Keniaan Dennis Kimetto wist als eerste een marathon uit te lopen onder de mythische grens van 2 uur en 3 minuten. Maarten Vangramberen gaat op zoek naar het aangeboren looptalent van Kimetto en andere succesvolle Keniaanse langeafstandslopers. Lees hier de 7 Hoofdzonden van Maarten.

Om 22.10 uur op Canvas

‘Blood Red Sky’

Kapers hebben het verkeerde vliegtuig uitgekozen in ‘Blood Red Sky’, een nieuwe horrorfilm van Netflix. De criminele bende van Dominic Purcell (voor altijd de grote broer uit ‘Prison Break’) bij abuis een bloeddorstig monster tegen dat zich schuilhoudt in een frêle vrouwelijke passagier. De rollen draaien om: de jagers worden ineens opgejaagd, en in het vliegtuig is er geen ontsnappen mogelijk.

Nu op Netflix

BLOOD RED SKY Beeld Netflix

‘Gossip Girl’

‘Gossip Girl’ keerde deze maand na negen jaar terug! Blake ‘Serena’ Lively en Leighton ‘Blair’ Meester hebben de Upper East Side achter zich gelaten, in hun plaats komt een nieuwe, inclusievere en meer diverse cast, met onder meer Thomas Doherty als de panseksuele Max.

Nu op Streamz