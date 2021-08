Humo’s kijktips voor maandag 9 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘American Insurrection’

Het werd voor iedereen zichtbaar tijdens de bestorming van het Capitool, maar is eigenlijk al jaren aan de gang: de opmars van extreemrechtse groeperingen in Amerika. In deze docu gaat journalist A.C. Thompson naar de plaatsen die de afgelopen jaren het decor waren van gewelddadige clashes, van Charlottesville tot de gangen van het Capitool. Hij praat met slachtoffers, maar ook met leden van racistische organisaties als de Proud Boys en de Boogaloo Boys.

Om 20.30 uur op Canvas

‘Casualties of War’

Koren op de molen van wie Sean Penn sowieso al niet kan uitstaan: in deze beenharde oorlogsfilm van Brian De Palma voert hij een stel Amerikaanse soldaten aan die in de Vietnamese jungle een meisje verkrachten. Michael J. Fox speelt de kijker: hij kan het alleen met lede ogen aanzien.

Om 20.30 uur op VTM 4

‘Pray Away’

‘Pray the gay away’, luidde de slagzin van Exodus International, een Amerikaanse groepering die geloofde dat je van homoseksualiteit kon genezen door veel te bidden. De beweging werd in de jaren 70 opgericht door vijf zelfverklaarde ex-homoseksuelen en groeide uit tot de grootste organisatie ter wereld voor zogenaamde conversietherapie. Maar in 2012 gaf de toenmalige voorzitter van Exodus toe dat hun methode niet werkte en werd alles stopgezet.

Nu op Netflix

‘De Heineken ontvoering’

De in 2019 overleden Rutger Hauer speelt hier een fijne rol als biermagnaat Alfred Heineken die in 1983 wordt ontvoerd door een groepje jonge Amsterdamse criminelen. Over het waarheidsgehalte van de verfilming was in Nederland de nodige discussie (vooral de ontvoerders zelf waren niet blij), maar de film is een stuk beter dan de Amerikaanse remake die vier jaar later verscheen.

Om 20.20 uur op NPO3

‘A Man for All Seasons’

Klasbak Fred Zinnemann maakte het liefst films (zoals ‘High Noon’) over mannen die zich met hun neus resoluut tégen de wind in zetten. Dit gelauwerde historische drama – zes Oscars! – gaat over de laatste dagen van Sir Thomas More, toen die zich in de 16de eeuw tegen koning Hendrik VIII verzette.

Om 22.35 uur op Arte