Humo’s kijktips voor vrijdag 13 augustus

TELEVI­SIE ★★★☆☆ Spanning, plottwists, goede muziek: seizoen 2 van ‘Outer Banks’ op Netflix is best genietbaar (als je je brein op kantoor laat) Spanning, plottwists, goede muziek: seizoen 2 van ‘Outer Banks’ op Netflix is best genietbaar (als je je brein op kantoor laat)