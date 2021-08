Humo’s kijktips voor vrijdag 20 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Nine Perfect Strangers’

Negen mannen en vrouwen checken in een chique wellness in om hun jachtige leven even achter zich te laten. Tijdens hun tien dagen durende verblijf moeten ze al hun angsten onder ogen zien en hun diepste geheimen openbaren, en dat blijken er nogal wat te zijn. De cast van deze miniserie telt grote namen als Melissa McCarthy, Michael Shannon en Luke Evans, maar de bekendste ster is Nicole Kidman.

Nu op Amazon Prime Video

‘Sweet girl’

‘Sweet Girl’ is allesbehalve de poeslieve tienerfilm die de titel belooft. Jason Momoa (42), Aquaman en Khal Drogo uit ‘Game of Thrones’, speelt in deze spannende wraakfilm een familieman die de strijd aanbindt met een corrupt farmaceutisch bedrijf: níét middels een rechtszaak, maar met gebalde vuisten. ‘Er zit niets anders op dan te vechten,’ weet Momoa.

Nu op Netflix

‘Some Like it Hot’

Had Jürgen Conings naar ‘Some Like It Hot’ (1959) van Billy Wilder gekeken, dan had hij geweten dat er geen betere schuilplaats bestaat dan een all girls jazz band. Jack Lemmon en Tony Curtis duiken onder voor de maffia door zich te verkleden als vrouwen en zich gewillig onder de hoede van bandleidster Marilyn Monroe te laten nemen.

Om 21.20 op Canvas

‘Blade Runner’ Beeld DOCUMENTATION

‘Blade Runner’

Weinig films zo invloedrijk als ‘Blade Runner’, de scifi-thriller van Ridley Scott uit 1982. De levensechte dystopie! De muziek van Vangelis! En ah, de weemoed! Die laatste zin komt na een dozijn kijkbeurten nóg binnen: ‘All those moments will be lost in time, like tears in rain.’

Om 22.35 op Play4

‘Ferris Bueller’s Day Off’

De spijbeltips van Ferris Bueller zijn voor de jeugd, maar van het optimisme waarmee de knul door het leven gaat, kan iederéén iets opsteken. De openingsmonoloog, de museumtour op de tonen van The Smiths, de Ferrari door het glasraam: aan iconische scènes geen gebrek in deze hartverwarmende eighties classic van John Hughes.

Om 23.00 op Eén