Humo’s kijktips voor vrijdag 6 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Hotel Mumbai’

Deze verfilming van de terroristische aanslagen in Mumbai anno 2008 – dodentol: 166 mensen – probeert bijwijlen met een blaasbalg het sentiment op te wakkeren. En soms knalt de actie wel héél enthousiast – ‘Die Hard’ is dit nochtans niet. Maar verder: rauwe, zenuwslopende trip!

Om 20.35 op Play4

‘Amy Winehouse & me: Dionne’s Story’

Tien jaar geleden bezweek Amy Winehouse aan een alcoholvergiftiging, ze was 27. De wereld moest verder zonder haar Stem, haar Songs, haar Charisma. Maar de 15-jarige Dionne Bromfield kreeg een nog groter verlies te verwerken: zij moest afscheid nemen van haar mentor en peettante. Een decennium later is ze eindelijk klaar om háár verhaal te vertellen, in de docu ‘Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story’.

Om 21.30 op MTV

‘Hit & Run’

Als de vrouw van Segev in de straten van Tel Aviv overhoop wordt gereden, krijgt de man het gevoel dat iemand achter zijn familie aanzit. Kan zijn verleden als elitesoldaat in het Israëlische leger er iets mee te maken hebben? Of had zijn echtgenote geheimen waar hij niets van afwist? Segev trekt op onderzoek uit en reist naar de VS, waar hij samen met een bevriende journaliste een hoop stinkende potjes probeert te openen.

Nu op Netflix

'Frontlinie' Beeld RV

‘Frontlinie’

Reportagereeks waarin de Nederlandse journalist Bram Vermeulen verslag uitbrengt vanuit een deel van de wereld dat in de journaals niet of nauwelijks aan bod komt. In de eerste aflevering slaat hij zijn tenten op in Mozambique.



Om 20.25 op Canvas

‘John Wick’

Het filmpersonage dat de steeds dieper wegzakkende carrière van Keanu Reeves reanimeerde is ex-huurmoordenaar John Wick, altijd strak in het pak en hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor enkele van de spannendste actiefilms van de laatste tien jaar.



Om 20.30 op VTM 2

‘The Pink Panther Strikes Again’

Beter gezegd: ‘Peter Sellers strikes again!’ Meer dan tien jaar nadat hij voor het laatst in de huid kroop van de hilarisch incompetente inspecteur Clouseau trekt hij nog eens diens schoenen aan, om er – dit blijft de betere slapstick – pardoes mee van de trap te tuimelen.



Om 20.30 op VTM 4