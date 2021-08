Humo’s kijktips voor woensdag 11 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Will Be Blood’

Paul Thomas Anderson schaarde zich met dit gitzwarte epos over een hondsbrutale, door-en-door-misantropische oliebaron (een alweer verbluffende Daniel Day-Lewis) definitief in het rijtje der allergrootsten. De indrukwekkende, twintig minuten durende woordeloze ouverture kan gerust naast de openingssequentie van ‘2001: A Space Odyssey’ staan.

Om 21.20 op Canvas

‘UEFA Super Cup: Chelsea - Villareal’

Verwacht vanavond nog geen splijtende acties van Romelu Lukaku bij zijn nieuwe club Chelsea: de vleesgeworden tank, nog maar net overgekomen van Inter Milaan, mag in deze Super Cup – de galawedstrijd tussen de winnaars van de UEFA Champions League en de UEFA Europa League – nog niet voor zijn nieuwe broodheer uitkomen.

Om 20.30 op VTM 2

‘Crawl’

Alexandre Aja, de man die met ‘Piranha 3D’ al een hilarische monsterfilm afleverde, laat dit keer enkele uit de kluiten gewassen krokodillen los: tijdens een apocalyptische storm in Florida komt Haley met haar vader vast te zitten in een onder water lopende kelder waarin ook een handvol bloeddorstige alligators rondzwemt. Laat uw popcorn het zachte timbre van barstende botten niet bederven!

Om 20.30 op VTM 4

‘Classic Albums: Tears for Fears’

Na ‘Blokhuis extra’ – Leo Blokhuis’ uitstekende docureeks over het meest verguisde decennium uit de muziekgeschiedenis – zendt NPO 3 vanavond nog eens de ‘Classic Albums’-aflevering over Tears for Fears uit. De Britse band bracht in de jaren 80 met ‘Songs from the Big Chair’ één van de beste new wave-platen van die tijd uit.

Om 22.00 op NPO 3

Sydney Sweeney en Brittany O'Grady in 'The White Lotus' Beeld TMDb

‘The White Lotus’

Na vijf afleveringen – de zesde en laatste verschijnt maandag op Streamz – draaien we driftig de geluiddemper van onze loftrompet want ‘The White Lotus’, zo durven we onomwonden stellen, is een onvervalst meesterwerkje. Naast de vlijmscherpe dialogen en de rake bespiegelingen over wit privilege, wokeness en de cancelcultuur, bulkt deze satirische serie van de prinsheerlijke acteerprestaties. Lees hier ons interview met Murray Bartlett, de gesjeesde hotelmanager van het resort op Hawaï waar het verhaal zich afspeelt.

Nu te zien op Streamz