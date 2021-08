Humo’s kijktips voor woensdag 18 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Zappa’

Er was een tijd waarin de grote baas van dit blad maar in de spiegel hoefde te kijken om God te zien. God, dat was in non-conformistische kringen natuurlijk de Amerikaanse gitarist, taaltovenaar en messcherp satiricus Frank Zappa. Over zijn genialiteit raakt een mens niet uitgepraat, en dus strekt het tot aanbeveling om naar de man zélf te luisteren. In deze gloednieuwe documentaire gidst de muzikant de kijker aan de hand van een schat aan privéfilmpjes door zijn leven en carrière.

Om 22.55 op NPO 2

‘The Usual Suspects’

Een film van Bryan Singer met Kevin Spacey: het zou vandaag de dag – na de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen beide heren – je reinste waanzin zijn, maar deze mysterythriller blijft op alle andere vlakken wél overeind. Keyser Söze is nog steeds een naam die smaakt als salpeterzuur op de tong.

Om 21.20 op Canvas

‘Lotgenoten’

Vandaag precies tien jaar geleden, op 18 augustus 2011, raasde een verwoestende storm over de festivalweide van Pukkelpop. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. In deze reportage – een herhaling uit 2016 – doen familie en vrienden van slachtoffers hun verhaal. Lees hier ook ons interview met de nabestaanden van Marijke en Marlo.

Om 23.25 op VTM

‘Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes’

Na zijn arrestatie begin jaren 80 werd Dennis Nilsen – de Schotse seriemoordenaar op wiens leven de ijzingwekkende serie ‘Des’ gebaseerd is – tot levenslang veroordeeld. In de gevangenis begon hij zijn levensverhaal op tape te zetten. Die opnames – meer dan 250 uur in totaal – vormen de basis voor deze nieuwe true crime-documentaire.

Nu te zien op Netflix

Grégoire Ludig in ‘Au poste!’ Beeld Internet

‘Au poste!’

Niet alleen Guy Mortier lijkt als twee druppels water op een bekend figuur (zie ‘Zappa’), ook onze huiscartoonist Jeroom heeft een bekende lookalike. Hij heet Grégoire Ludig en speelt vanavond mee aan de zijde van Benoît Poelvoorde in de uitzinnige Frans-Belgische klucht ‘Au poste!’. Daarin beleeft een man die van moord verdacht wordt tijdens zijn ondervraging in het politiebureau de meest krankzinnige dingen.

Om 20.55 op ARTE