Humo’s kijktips voor woensdag 25 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘McCartney 3, 2, 1’

Wat een verademing in deze gejaagde tijden: producer Rick Rubin en ex-Beatle Paul McCartney nemen in deze zesdelige docureeks uitgebreid de tijd om samen klassiekers als ‘Come Together’, ‘A Day in the Life’ en ‘While My Guitar Gently Weeps’ te analyseren. Geen gesofisticeerd gedoe, gewoon twee vakmannen die aan een mengpaneel hun passie voor muziek delen. Lees hier het interview met Rubin.

Nu te zien op Disney+

‘Hannibal Hopkins & Sir Anthony’

Anthony Hopkins kennen we allemaal als de kannibalistische seriemoordenaar Hannibal Lecter in ‘The Silence of the Lambs’, maar aan aan zijn bekendheid gaat een lange en eenzame weg vooraf. Deze documentaire schetst zijn hobbelige parcours, van zijn gekwelde schooltijd in Wales, over zijn beslissing om nooit meer alcohol te drinken, tot zijn zegetocht in Hollywood.

Om 23.20 op NPO 2

‘The World of Apu’

Satyajit Ray blikte in de jaren 50 drie films in over de volwassenwording van Apu: denk ‘Boyhood’, maar telkens met een andere cast. Canvas zendt vanavond het derde luik uit, de ontroerende afsluiter ‘Apur Sansar’ oftewel ‘The World of Apu’, algemeen beschouwd als een hoogtepunt van de Indiase cinema.

Om 21.20 op Canvas

‘Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed’

Zijn dertig jaar oude reeks ‘The Joy of Painting’ wakkert nog elke dag het heilig vuur in menig amateurschilder aan en zijn citaten – ‘We don’t make mistakes, just happy little accidents’ – zijn gemeengoed op Instagram: Bob Ross geniet 25 jaar na zijn dood nog altijd cultstatus. Dat heeft ook zijn familie begrepen: om het imperium van de filosoof-schilder woedt vandaag een bikkelharde strijd. Superfan Linde Merckpoel houdt haar hart vast.

Nu te zien op Netflix

‘Post Mortem: No One Dies in Skarnes’

Deze Scandinavische reeks opent met de dood van een meisje in een klein dorp. Been there, seen that, denkt u ongetwijfeld. Maar dan ontwaakt de tiener plots op de autopsietafel en blijkt ze een niet te lessen dorst naar mensenbloed te hebben. Een vampierreeks verpakt als nordic noir? Onze nieuwsgierigheid is gewekt!

Nu te zien op Netflix

Whitney Peak in 'Gossip Girl' Beeld TMDb

‘Gossip Girl’

Negen jaar na de laatste aflevering keert de populaire tienerserie over het wel en wee van enkele rijkeluiskinderen aan een privéschool in Manhattan terug. De cast is kleurrijker, de personages diverser en de intriges nóg smeuïger. De enige constante is Kristen Bell, die opnieuw de stem van de alleswetende verteller inspreekt. Was al een tijdje te zien op Streamz, vanaf vanavond ook ouderwets lineair te volgen op de BBC.

Om 23.15 op BBC 1