Humo’s kijktips voor woensdag 28 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Capharnaüm’

De 12-jarige Zain groeit op in diepe armoede, bij ouders die hem liever kwijt dan rijk zijn. Wanneer zijn zusje uitgehuwelijkt wordt, besluit Zain dat het welletjes is geweest en loopt hij weg van huis. De Libanese Nadine Labaki gooide internationaal hoge ogen met deze documentaireachtige, door merg en been gaande schets van de sociale puinhopen in Beiroet.

Om 21.20 op Canvas

‘Shark Attack: The Paige Winter Story’

Op 2 juni 2019 werd de 17-jarige Paige Winter voor de kust van North Carolina in de VS aangevallen door een haai. Ze verloor een been en twee vingers. In deze documentaire in het kader van ‘Sharkfest’ zoeken experts uit waarom het dier net haar in het vizier kreeg.

Om 21.00 op National Geographic

‘Wissel van de macht’

Canvas herhaalt vanaf vanavond het tweede seizoen van de politieke docureeks van Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch. De eerste aflevering gaat gaat over wonderboy Steve Stevaert, in het begin van de jaren 2000 nog god in Vlaanderen, en de staat waarin hij de socialistische partij achterliet.

Om 20.25 op Canvas

Marilyn en Boy George in 'Club Blitz en de stijliconen van de eighties' Beeld NTR

‘Club Blitz en de stijliconen van de eighties’

Eind jaren 70 vormde de Londense nachtclub ‘The Blitz’ de geboorteplaats van de New Romantic, een stroming binnen de popcultuur die onder meer Boy George & Culture Club, Spandau Ballet, Ultravox en Visage voortbracht. Met hun speciale, genderfluïde verschijning – met extreme make-up en bizarre haarstijlen – bepaalden deze artiesten de look van de jaren 80.

Om 22.55 op NPO 3

‘Tattoo Redo’

Spijt van die ene tatoeage met de naam van je ex of van de woorden ‘It’s coming home’? Geen probleem. Een vakman maakt van zo’n miskleun met één pennenstreek iets helemaal anders. Dat is ook het concept van de realityreeks ‘Tattoo Redo’. Er zit wel een addertje onder het gras: de mannen en vrouwen die hun lichaam laten aanpakken, kiezen het nieuwe ontwerp niet zelf, een geliefde doet dat in hun plaats.

Nu te zien op Netflix