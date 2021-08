Humo’s kijktips voor woensdag 4 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Obama: In Pursuit of a More Perfect Union’

Alleen al vanwege het indrukwekkende lijstje ‘talking heads’ zouden wij deze nieuwe driedelige HBO-documentaire over het leven van Barack Obama warm aanbevelen. Onder meer Obama’s senior advisor David Axelrod, auteur Ta-Nehisi Coates (‘Between the World and Me’) en The New Yorker-journalist David Remnick laten hun licht schijnen op de 44ste president van Amerika. Lees hier het interview met regisseur Peter W. Kunhardt.

Nu te zien op Streamz

‘Rise Again: Tulsa and the Red Summer’

Precies honderd jaar geleden kwamen bij de rassenrellen in Tulsa tussen de 75 en 300 Afro-Amerikanen om het leven. Het bloedbad behoort tot één van de gewelddadigste uitbraken van raciaal geweld in de geschiedenis van de VS. In deze documentaire probeert Washington Post-reporter DeNeen Brown de impact van dit trauma op de Amerikaanse samenleving begrijpelijk te maken.

Om 22.00 op National Geographic

‘Cocaine Cowboys: The Kings of Miami’

Voor de Cubaanse migranten Augusto ‘Willie’ Falcon en Salvador ‘Sal’ Magluta was het magistrale gangsterepos ‘Scarface’ geen fictie maar hun American dream. De twee high school dropouts smokkelden in de jaren 80 tonnen cocaïne van Colombia naar Miami en schopten het tot hun eigen stomme verbazing tot de koningen van Miami.

Nu te zien op Netflix

‘Cooking with Paris’

Begin 2020 postte Paris Hilton op YouTube een 15 minuten durend filmpje waarin de zelfverklaarde amazing cook op volstrekt unieke – lees: onorthodoxe – wijze haar lievelingsgerecht klaarmaakt: lasagne. Een eigen kookprogramma kon niet uitblijven en nu is er ‘Cooking with Paris’, een nieuwe zesdelige reeks waarin de voormalige realityster met een aantal bekende vrienden aan het kokkerellen slaat.

Nu te zien op Netflix

Sophia Loren in 'Una giornata particolare' Beeld TMDB

‘Una giornata particolare’

Ettore Scola wordt vaak in één adem genoemd met Federico Fellini, Michelangelo Antonioni en Bernardo Bertolucci als één van de tenoren van de naoorlogse Italiaanse cinema. In dit meesterwerk uit 1977, een striemende aanklacht tegen discriminatie en intolerantie, laat hij huisvrouw Antonietta (Sophia Loren) kennismaken met haar buurman, de homoseksuele journalist Gabriele (Marcello Mastroianni). Beiden vinden troost bij elkaar in het fascistische Italië onder Mussolini.

Om 21.20 op Canvas