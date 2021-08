Humo’s kijktips voor zaterdag 14 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Green Book’

Er was protest tegen ‘Green Book’: blijkbaar mag het niet meer, zo’n naïeve ‘vroeg of laat vallen wit en zwart elkaar wel in de armen’-boodschap. Maar verdorie als Mahershala Ali en Viggo Mortensen, als een door het Zuiden trekkende jazzmuzikant en zijn chauffeur, niet knétteren samen.

Om 23.00 op BBC 2

‘Land of Mine’

Op elk strand is het uitkijken geblazen dat je niet verbrandt, maar de Duitse krijgsgevangenen die aan de Deense Westkust te werk worden gesteld moeten extra opletten: zij worden gebruikt om de mijnen die zij zelf begraven hebben weer uit het zand te halen. Een moreel boeiend, retespannend WO II-miniatuurtje.

Om 22.25 op Canvas

Land of mine Beeld rv

‘Disparu à jamais’

Al de vijfde van veertien (!) reeksen naar boeken van Harlan Coben op Netflix. Na twee keer Engels (‘Safe’ en ‘The Stranger’), een keer Pools (‘W głębi lasu’) en een keer Spaans (‘El inocente’) is Frans dit keer de voertaal. Maar voor de rest lijkt ‘Disparu à Jamais’ de typische Coben-ingrediënten te bevatten: geheimen die decennialang verborgen zijn gehouden maar na een dramatische gebeurtenis onstuitbaar weer naar boven komen.

Nu op Netflix

Leonardo DiCaprio in 'The Great Gatsby'. Beeld rv

‘Green Book’

Er was protest tegen ‘Green Book’: blijkbaar mag het niet meer, zo’n naïeve ‘vroeg of laat vallen wit en zwart elkaar wel in de armen’-boodschap. Maar verdorie als Mahershala Ali en Viggo Mortensen, als een door het Zuiden trekkende jazzmuzikant en zijn chauffeur, niet knétteren samen.

Om 23.00 op BBC 2

‘The Great Gatsby’

Hyperkinetische verfilming van de klassieker van F. Scott Fitzgerald met Leonardo DiCaprio als de mysterieuze multimiljonair Gatsby, die in zijn riante landgoed in New York naar zijn oud-lief Carey Mulligan zit te verlangen. Regisseur Baz Luhrmann brengt de roaring twenties tot leven met anachronistische muziek, een wervelende camera, kleuren die van het scherm spatten en een razendsnelle montage.

Om 20.05 op Play4

‘Cinderella’

Lily James die in een lange blauwe jurk voor het oog van de camera scheert: meer heeft een mens toch niet nodig om héél diep in z’n cinemastoeltje te zinken? Deze geslaagde live action-remake van ‘Assepoester’ kan ook nog eens bogen op Cate Blanchett als boze stiefmoeder: dubbel sexy!

Om 20.30 op VTM 3