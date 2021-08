Humo’s kijktips voor zaterdag 21 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Chair’

Een kwart miljard dollar gooide Netflix in 2019 op tafel om D.B. Weiss en David Benioff, de schrijvers van ‘Game of Thrones’, exclusief voor vijf jaar aan zich te binden. Geen draken of white walkers in de eerste titel van Weiss en Benioff op Netflix: ‘The Chair’ speelt zich af aan een fictieve Amerikaanse universiteit. Ji-Yoon (Sandra Oh) heeft net als eerste vrouw ooit het departement Engels onder haar hoede gekregen als een incident tijdens de lessen het debat over politieke correctheid, racisme en seksisme fel laat oplaaien.

Nu op Netflix

‘Ode aan Lowlands’

Een muzikaal eerbetoon aan het Nederlandse festival Lowlands, dat in een wereld zonder pandemie gisteren van start had moeten gaan. Er zullen livefragmenten uit het archief getoond worden van artiesten als Stormzy, Eefje De Visser, Billie Eilish, Dua Lipa en Foo Fighters.

Om 22.20 op NPO 3

‘Sin City: A Dame to Kill For’

Zo fantastisch als ‘Sin City’ (2005) is deze sequel uit 2014 nooit, maar het blijft smullen van al die karakterkoppen (Mickey Rourke, Jessica Alba, Bruce Willis) in de zwart-wit-lippenstiftrode stripwereld van de stad der zonden. Deze Vlaamse tv-première liet bijna even lang op zich wachten als de vervolgfilm.

Om 22.30 op VTM3

Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi Beeld Lucasfilm

‘Star Wars: The Last Jedi’

Verreweg de beste ‘Star Wars’ sinds ‘The Empire Strikes Back’, aldus Humo’s (dvd), en de nummer 4 in Intergalactische Top 12 van ‘Star Wars’-films zoals die werd opgesteld door Humo’s (es). Geloof ons: die heren vallen te vertrouwen.

Om 20.25 op VTM2

‘The Promise’

Miniserie die bij haar release in geboorteland Frankrijk door maar liefst 8 miljoen mensen bekeken werd. Nu ploffen ook onze noorderburen zich met een jus d’orange in de zetel voor de reeks over een rechercheur die de verdwijning van een kind onderzoekt. De zaak lijkt verrassend veel overeenkomsten te hebben met een onderzoek dat haar vader twintig jaar eerder voerde. Is er een verband?

Om 20.25 op NPO 3