Humo’s kijktips voor zaterdag 7 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dolor y gloria’

Antonio Banderas speelt de rol van zijn leven als een ouder wordende regisseur die, in een golf van magnifieke dialogen en in een kleurenpracht zoals alleen Pedro Almodóvar die in zijn films weet te leggen, de balans van zijn leven opmaakt.

Om 00.15 op NPO 2

‘Le cercle rouge’

‘Bob le flambeur’, ‘Le samouraï’, ‘Un flic’... Wie geniale Franse gangsterfilms wil zien – met regenjassen die stijf staan van de cool – moet zich wenden tot Jean-Pierre Melville. In 1970 maakte hij deze zwijgzame, dodelijk efficiënte caper. Als wij groot zijn, willen wij Alain Delon worden – mét regenjas.

Om 22.10 op Canvas

‘Bloodlands’

Tom Brannick (James Nesbitt), een door de wol geverfde Noord-Ierse politie-inspecteur, krijgt een ontvoeringszaak toegewezen die hij al snel weet te linken aan een twintig jaar oude cold case: de moord op zijn eigen vrouw.

Om 22.15 op NPO 2

‘Only the Brave’

Biografische actiefilm over de Granite Mountain Hotshots, één van de beste brandbestrijdingteams van de States, waar vriendschap en collegialiteit hoog in het vaandel wordt gedragen. Om het warm van te krijgen!

Om 20.30 uur op VTM 3

Joaquin Phoenix als Johnny Cash. Beeld INTERNET

‘Walk the Line’

Biopic over de enige echte man in black, countrylegende Johnny Cash. Joaquin Phoenix speelt Cash, Reese Witherspoon won een Oscar voor haar rol als June Carter. De twee zingen alle nummers in de film zélf – een talent dat zelfs bepaalde artiesten die te boek staan als zanger niet hebben.

Om 22.55 op VTM