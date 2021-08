Humo’s kijktips voor zondag 22 augustus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Stan & Ollie’

Biopic ‘Stan & Ollie’ brengt twee sterren uit een vervlogen tijd weer tot leven: Stan Laurel en Oliver Hardy. In de volksmond: den dikken en den dunne. Acteurs Steve Coogan en John C. Reilly vertolken met verbluffende precisie de hilarische performances én de kleine maniertjes van het duo. Een komedie met een melancholisch randje, over twee oude vrienden met bolhoeden die elkaar steunden, ondanks de wrevel en de teloorgang, door dik en dun.

Om 23.30 uur op NPO2

‘Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes’

Dennis Nilsen is één van de ergste seriemoordenaars uit de Britse geschiedenis. Nilsen is verantwoordelijk voor de dood van minstens twaalf jonge mannen, die hij meelokte naar zijn flat en vermoordde: de lichamen hield hij nog een paar weken bij om onder meer samen tv te kijken. Na zijn arrestatie begon hij met een bandopnemer zijn levensverhaal op tape te zetten. Die opnames – meer dan 250 uur in totaal – vormen de basis voor deze true crime-documentaire.

Nu op Netflix

Beeld Netflix

‘Modern Love’

Romantische serie gebaseerd op een rubriek over relaties in The New York Times. Twee jaar na het, redelijk ontvangen, eerste seizoen, heeft Amazon nu een tweede seizoen uitgebracht, met daarin onder meer Kit ‘Jon Snow’ Harrington, met wie u hier een groot persoonlijk interview kunt lezen.

Nu op Amazon Prime

‘Plannen voor de toekomst’

Documentaire waarin architect, kunstenaar en orbanist Luc Deleu samen met zijn medewerkers bij T.O.P. office terugblikt op meer dan een halve eeuw architecturaal en stedenbouwkundig onderzoek. Al jaren voor ‘duurzaamheid’ en ‘ecologisch bouwen’ belangrijke begrippen werden, onderzocht T.O.P. office hoe je op een intelligente en verantwoordelijke manier kunt bouwen.

Om 21.50 uur op Canvas

‘ET’

Láát het niet om nog eens te kijken: deze klassieker van Steven Spielberg valt niet kapot te krijgen, én E.T. kan het royaltygeld goed gebruiken om zijn intergalactische telefoonrekening af te betalen. U krijgt zelfs tweemaal de kans: zondagavond in stilte, maandagvoormiddag met de kids.

Om 20.30 uur en morgen om 11.20 op VTM 4