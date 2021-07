Humo's kijktips voor zondag 25 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Close Encounters of the Third Kind’

Steven Spielbergs eerste sciencefictionfilm, waarin een simpele elektricien wordt uitverkoren door aliens. Spielbergs blik op buitenaards leven is er net zoals in ‘ET’ één van verwondering; zijn blik op het doorsnee Amerikaanse gezin is dan weer verrassend scherp satirisch.

Om 20.30 uur op VTM 4

‘Das weisse Band’

Gouden Palm-winnaar van Michael Haneke, over een klein Duits dorp in het noorden van Duitsland waar vreemde dingen gebeuren in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Zijn de kinderen verantwoordelijk? Onheilspellend gedraaid in streng zwart-wit. Een film die drie dagen later nog door je hoofd spookt.

Om 23.30 uur op NPO 2

'Olympic Pride, American Prejudice' Beeld PBS

‘Olympic Pride, American Prejudice’

De naam Jesse Owens zal bij de meeste mensen nog wel een belletje doen rinkelen, maar 85 jaar geleden namen er nog 17 andere zwarte Amerikaanse atleten deel aan de Olympische Spelen in Berlijn, de hoofdstad van nazi-Duitsland. Dat die andere sporters zo onbekend zijn, kwam door het racisme in de pers en politiek destijds. Na hun thuiskomst werden de 18 trouwens ook niet uitgenodigd op het Witte Huis, terwijl de witte atleten wel mochten langsgaan bij president Franklin Roosevelt.

Om 18.45 uur op Canvas

‘Closing Gambit’

‘The Queen’s Gambit’, maar dan in het echt. In 1978 moet Sovjetaanhanger Anatoli Karpov de wereldtitel in het schaken verdedigen tegen Sovjetcriticus Viktor Kortsjnoj. Hun duel is het decor voor een machtsstrijd tussen Oost en West.

Om 21.50 uur op Canvas

Roxane van Iperen Beeld VPRO

‘Zomergasten’

Schrijver en jurist Roxane van Iperen groeide op in Nederland, België en Spanje. Haar journalistieke carrière begon als project aan de zijlijn. In de avonduren schreef ze columns voor Het Financieele Dagblad, Het Parool, De Morgen en Follow the Money. Ze is vooral bekend door haar essays, met name over politieke en financieel-economische onderwerpen. Inmiddels is Van Iperen niet weg te denken uit het publieke debat. Ze ontleedt als geen ander machtsstructuren en heeft een scherp oog voor hypocrisie, ongelijkheid en integriteitskwesties.

Om 20.20 uur op NPO 2

‘Jeff Bezos in Space: Blue Origin Takes Flight’

In deze special blikt Discovery terug op de vlucht van Blue Origin van afgelopen dinsdag. Op sociale media was de kritiek niet mals, maar desondanks was de vlucht in meerdere opzichten historisch te noemen. Voor het eerst ging een commerciële raket voorbij de 100 kilometergrens vanaf de aarde, terwijl in de capsule ook nog eens de oudste en de jongste astronaut ooit zaten. De special laat hoogtepunten van de vlucht zien, plus interviews van na de lancering, beelden van achter de schermen en achtergrondverhalen over Blue Origin en Jeff Bezos.

Om 22.30 uur op Discovery