Humo’s kijktips voor zondag 8 augustus

‘Flikken Maastricht’

Op een uitgeregende zondagavond kan een mens al eens blijven hangen bij ‘Flikken Maastricht’ op Eén, het keurige politiefeuilleton dat week na week bewijst dat de Nederlandse gemeente uit de titel net zo levensgevaarlijk is als New York in de jaren 70. Vanavond is de seizoensfinale en daar spraken we alvast over met actrice Marieke Dilles.

Om 20.25 uur op Eén

‘Marathon: The Patriot’s Day Bombing’

Op de dag van de marathon in Tokio zendt Canvas deze docu uit over de aanslag in Boston op 15 april 2013, toen er aan de finish van de marathon twee bommen ontploften en er drie doden vielen.

Om 21.50 uur op Canvas

‘Van hier tot in Tokio’

Na weken ‘Villa Sporza’, ‘Vive le vélo’ en ‘Van hier tot in Tokio’ mag Karl Vannieuwkerke bijna vakantie gaan vieren, maar vanavond blikt hij nog een laatste keer terug op de fantastische prestaties van de Belgische sporters tijdens de Olympische Spelen.

Om 21.15 uur op Eén

‘Ghostbusters’

Haal opgelucht adem: het betreft hier niet de alle grenzen van de goede smaak aftastende (en meteen roekeloos doorbrekende) remake uit 2016 met Melissa McCarthy en co., wel het als een telefoonpaal overeind blijvende origineel uit 1984, nog steeds een masterclass in onderkoelde deadpan-humor.

Om 18.30 uur op VTM 3

‘The Pursuit of Love’

Gloednieuwe miniserie gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1945, het verhaal over twee nichtjes die de liefde en het leven ontdekken en tegelijk een satire op de Britse elite tijdens het interbellum. BBC noemt het zelf een ‘extravagante romantische comedy-dramaserie’ en Britse critici waren behoorlijk lovend.

Om 21 uur op BBC First