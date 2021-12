Humo selecteert beste van Netflix en co

1. ‘The Witcher – seizoen 2'

Vanaf 17 december op Netflix

SERIE Daar is eindelijk het tweede seizoen van één van de grootste hits van Netflix van 2019. Henry ‘Superman’ Cavill herneemt zijn rol als Geralt van Rivia, een brommende mutant die zijn nomadische levensstijl opgeeft als mentor van Ciri, een jongedame met verborgen krachten. Kim Bodnia uit ‘Killing Eve’ is de opvallendste nieuwkomer in de cast: hij speelt Vesemir, vaderfiguur van Geralt. De trailer belooft monsters, zwaardgevechten en de comeback van Yennefer, die de bloederige slag aan het einde van het eerste seizoen wist te overleven. Henry Cavill over het langverwachte vervolg: ‘Cliffhangers! Meerdere! Per aflevering!’ (jmi)

2. ‘The Hand of God’

Vanaf 15 december op Netflix

Beeld Netflix

FILM Of u nu thuis met uw jengelende dreumesen in quarantaine zat of gewoon te veel telewerk had: alle begrip als u de voorbije weken niet in de bioscoop bent geraakt voor ‘The Hand of God’, Paolo Sorrentino’s zielsontroerende terugblik op zijn tienerjaren in Napels. Het goede nieuws is dat u de mooiste film van het jaar (toch wat ons betreft) vanaf 15 december ook op Netflix kunt bekijken: de impact van de tragedie die het hoofdpersonage overkomt, zal er niet minder overrompelend om zijn, en bovendien kunt u op de pauzeknop drukken wanneer de bloedmooie tante Patrizia in beeld verschijnt. En mocht u de beeldenpracht van dit meesterwerkje van de maker van ‘La grande bellezza’ en ‘The Young Pope’ alsnog op het grote witte doek willen aanschouwen: geen nood, tante Patrizia blijft nog een weekje in de bioscoop. (es)

3. ‘Dave’

Vanaf 15 december op Disney+

DAVE Beeld Streamz

SERIE Dave Burd aka Lil Dicky lanceerde met ‘Dave’ een semiautobiografische reeks over zijn droom om de beste rapper aller tijden te worden. Laat u niet misleiden door de vele grapjes over de teleurstellende lengte van Daves piemel: dit is een slimme serie over narcisme, privileges en mentale gezondheid. Voor tv-zender FX, dat de reeks in de Verenigde Staten uitzendt, werd ‘Dave’ de best bekeken comedyserie uit de geschiedenis, nog vóór ‘Atlanta’ en ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’. Een jaar na de Amerikaanse première kunnen ook wij ons eindelijk laven aan de neurotische humor van een man die vrijwillig voor de artiestennaam Lil Dicky heeft gekozen. (jmi)

4. ‘Gomorra - seizoen 5'

Vanaf 18 december op Streamz

GOMORRA Beeld MARCO GHIDELLI

SERIE Wat begon als een realistische, op de bestseller van onderzoeksjournalist Roberto Saviano gebaseerde fictiereeks over de Napolitaanse maffia, groeide uit tot een shakespeareaans drama met een red wedding in praktisch elke aflevering. Na vier seizoenen verraad en bloedvergieten blijven alleen nog Gennaro ‘Genny’ Savastano en Ciro Di Marzio alias l’immortale overeind: eens broeders in de drugsoorlog, tegenwoordig aartsvijanden. Het vijfde seizoen van Italiës populairste serie is ook het laatste en zal dus definitief de hamvraag beantwoorden: is ‘Gomorra’ een show over de machtige Savastano-familie, of over een wees die voor zijn plek heeft moeten knokken? (jmi)

5. ‘The Girl from Oslo’

Vanaf 19 december op Netflix

THE GIRL FROM OSLO Beeld Netflix

SERIE Het Noorse echtpaar Alexandra en Karl krijgt een telefoontje vanuit Jeruzalem met verontrustend nieuws: hun 24-jarige dochter Pia is tijdens een reis in Israël vermist. Het koppel, dat niet eens wist dat Pia in Israël zat, laat alles vallen en reist af naar het Midden-Oosten. Omdat ze begin jaren 90 betrokken waren bij de onderhandelingen die zouden leiden tot de vredesakkoorden van Oslo, hebben ze hooggeplaatste vrienden aan beide kanten van het conflict tussen Israël en Palestina, van wie ze de hulp inroepen. Maar dan blijkt dat Pia gekidnapt is door soldaten van IS, die in ruil voor haar terugkeer eisen dat enkele gevangenen in Israël en Noorwegen worden vrijgelaten. De Noors-Israëlische coproductie ‘The Girl from Oslo’ is een ambitieuze tiendelige thriller over hoe een kwarteeuw na de akkoorden van Oslo de situatie in het Midden-Oosten alleen maar complexer en gevaarlijker is geworden. (sw)

6. ‘Top dog’

Vanaf 22 december op Streamz

TOP DOG Beeld Streamz

SERIE Goed nieuws voor de liefhebbers van Scandinavische misdaadseries met een Streamz-abonnement: op 15 december komen alle vier de seizoenen van de Deens-Zweedse krimiklassieker ‘The Bridge’ in de bibliotheek en een week later verschijnt ook ‘Top Dog’, de nieuwste reeks van dezelfde makers. Net zoals bij ‘The Bridge’ draait ‘Top Dog’ – naar het boek van Jens Lapidus – rond een man en een vrouw die samen een misdaad proberen op te lossen: Najdan Maksumic, een ex-gevangene die zijn leven op orde wil krijgen, en Emily Jansson, een jonge, ambitieuze advocate. Als de CEO van een familiebedrijf verdwijnt, gaan ze op zoek naar de waarheid, maar wanneer ze op een gevaarlijke samenzwering stoten, dreigt het erg gevaarlijk te worden. (sw)