Humo selecteert de beste documentaires van de week (van 1 tot 7 september)

‘Rainbow Warrior’

VRT Canvas, zondag 3 september, 20.00

GESCHIEDENIS Voor wie het bewust heeft meegemaakt, staat de naam in het geheugen gegrift: de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace dat in de zomer van 1985 ontplofte toen het voor anker lag in Auckland in Nieuw-Zeeland en in een paar tientallen minuten naar de zeebodem zonk. De korrelige journaalbeelden van de boot behoren samen met die van de Herald of Free Enterprise en de ramp in Tsjernobyl tot de bekendste van de jaren 80 en werden in de maanden na de explosie ook vaak herhaald. Al snel bleek immers dat de ramp geen ongeluk was, zoals de politie en mensen op de boot in het begin dachten, maar het gevolg van een aanslag. De Rainbow Warrior was immers betrokken bij de protestacties van Greenpeace tegen de atoomproeven die de Verenigde Staten en Frankrijk in die tijd in de Stille Oceaan hielden, waarbij activisten zo dicht mogelijk in de buurt van de testgebieden gingen varen om foto’s te nemen en de militairen te dwingen hun operaties stil te leggen. En die waren daar niet mee opgezet, zoals blijkt in de driedelige BBC-docu ‘Rainbow Warrior’, die reconstrueert hoe het schip aan zijn einde kwam.

‘Indonesia roept!’

NPO 2, vrijdag 1 september, 22.10

GESCHIEDENIS Achtdelige documentaireserie over de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië tussen 1900 en 1950, een periode waarin de vanzelfsprekendheid van de koloniale overheersing van Nederland begint te wankelen.

Beeld NTR

‘Mijn grote broer’

NPO 2, zondag 3 september, 20.25

HUMAN INTEREST Eind 2019 maakt de 22-jarige Arie een einde aan zijn leven. Niemand zag het aankomen, ook zijn jongere broer en ouders niet. ‘Mijn grote broer’ volgt hoe de achterblijvers in het reine proberen te komen met de wanhoopsdaad.

Beeld EO

‘McEnroe’

VRT Canvas, maandag 4 september, 22.25

SPORT Vandaag actief als commentator en als voice-over in de tienerserie ‘Never Have I Ever’, ooit één van de beste en meest controversiële tennissers ter wereld: John McEnroe, een speler met bakken talent en een erg kort lontje.

Beeld VRT

‘Once Upon a Time in Northern Ireland’

VRT Canvas, dinsdag 5 september, 22.10

GESCHIEDENIS Enkele maanden geleden te zien op de BBC, nu op Canvas: deze beklijvende vijfdelige reeks over de burgeroorlog in Noord-Ierland, met getuigenissen van gewone mannen, vrouwen en kinderen.

Beeld Keo Films/Alain Le Garsmeur/ Bridgeman Images

‘Moordzaken: Eeuwige Twijfel’

VTM, woensdag 6 september, 21.40

TRUE CRIME Ook al is er een oordeel, in sommige rechtszaken blijft de twijfel hangen. Gerechtsjournalist José Masschelin reconstrueert zeven van die zaken, te beginnen met de parachutemoord.