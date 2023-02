Humo selecteert de beste documentaires van de week (van 17 tot 23 februari): Hitler, kinderen met kanker en mormonen die zieltjes proberen te winnen

‘Could Hitler have been stopped?’

Discovery Channel, zondag 19 februari, 21.30

GESCHIEDENIS ‘Een krokodil eten geven in de hoop dat jij als laatste opgegeten wordt’: zo omschreef Winston Churchill ooit het beleid van de Britse premier Neville Chamberlain om het gevaar van Adolf Hitler te proberen in te dijken door met de Führer te onderhandelen. Het culminatiepunt van die politiek van appeasement was de ondertekening van het verdrag van München in de herfst van 1938: Duitsland kreeg de toestemming om de regio Sudetenland – onderdeel van het toenmalige Tsjechoslowakije – in te lijven, als Hitler beloofde dat dat de laatste uitbreiding was voor zijn land. Chamberlain verklaarde bij zijn terugkeer in Groot-Brittannië triom­fantelijk dat hij voor ‘peace for our time’ had gezorgd, maar nog geen jaar later viel Duitsland Polen binnen en was een wereldoorlog niet meer te vermijden. Achteraf bezien lijkt elke poging tot appeasement van Hitler tot mislukken gedoemd, maar in deze ­nieuwe tweedelige documentaire gaan zeven vermaarde historici na of dat wel zo was. Hadden de geallieerden de dictator vroeger kunnen tegen­houden, of was een onderhandelde vrede een utopie?

‘Noorderlicht, aan het einde van de tunnel’

Canvas, zaterdag 18 februari, 20.10

ACTUA IJsland ontvangt steeds meer vluchtelingen. Hoe gaat het land om met de asielaanvragen? En hoe is het voor de vluchtelingen om er aan te komen? Twee Belgische journalisten zoeken het uit in ‘Vranckx’.

‘De eeuwige oorlog’

Canvas, zondag 19 februari, 20.50

ACTUA Enkele dagen na de start van ‘Tussen oorlog en leven’ op Eén begint op Canvas ‘De eeuwige oorlog’, het zusterprogramma waarin Rudi Vranckx de conflicten uitspit. In de eerste aflevering gaat hij op zoek naar de wortels van de Oekraïne-oorlog.

‘Stil water’

NPO 2, zondag 19 februari, 20.15

HUMAN INTEREST Wat doet het met een gezin als één van de kinderen kanker heeft? Regisseur Simonka de Jong volgde twee jaar lang drie families die de vreselijke diagnose kregen en praat met ouders, broers en zussen van de patiëntjes.

‘Frontlinie’

Canvas, maandag 20 februari, 20.35

ACTUA Het is vakantie en dus maakt ‘De afspraak’ weer een week plaats voor aangekochte docu’s. VPRO-correspondent Bram Vermeulen bezoekt enkele conflictgebieden die weinig aandacht krijgen, zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek.

‘The Mission’

Canvas, woensdag 22 februari, 22.45

ACTUA De mormonen proberen nog steeds zieltjes te winnen: elk jaar worden ruim 60.000 missionarissen de wereld rondgestuurd om mensen te bekeren. ‘The Mission’ volgt vier jonge gelovigen die moeten gaan prediken in het koele Finland.