Humo selecteert de beste feelgoodseries die u nu kunt streamen

Ted Lasso (Apple TV+)

TED LASSO Beeld RV

Voetbal en humor, het is – tenzij je Giorgio Chiellini heet – geen evidente combinatie, maar ‘Ted Lasso’ slaagde er vorig jaar in om beide met succes met elkaar te verzoenen. De reeks waarin een trainer uit het American football ondanks zijn gebrek aan voetbalkennis een club uit de Premier League mag gaan coachen, werd zelfs één van de meest bejubelde series van 2020 en een zeldzame hit voor Apple TV+. De pandemie zat daar wellicht voor iets tussen, want tijdens die donkere periode bracht ‘Ted Lasso’ een welgekomen dosis warmte en positiviteit, met een hoofdpersonage (een geweldige Jason Sudeikis) dat nooit de moed verloor en iedereen – ook de kijker – aanstak met zijn optimisme.

Brooklyn Nine Nine (Netflix)

BROOKLYN NINENINE – SEIZOEN 7 Beeld Netflix

Toen politiegeweld na de dood van George Floyd vorig jaar in de VS weer hoog op de agenda kwam en er overal betogingen van Black Lives Matter plaatsvonden, sloegen de makers en acteurs van de geweldige komische serie ‘Brooklyn Nine Nine’ een welgemeend mea culpa. Ook zij hadden net als zoveel anderen in Hollywood te vaak een veel te positief beeld van de politie geschetst, en te weinig aandacht besteed aan de negatieve kanten van het korps. Ze beloofden om in het achtste en allerlaatste seizoen racisme en geweld wél een plaats te geven. Wij moeten nog even wachten op dat slotseizoen, dat in de VS net van start is gegaan, en ons voorlopig behelpen met de net iets minder woke zevende jaargang, die vlak vóór de start van de coronapandemie werd opgenomen.

The Good Place (Netflix)

The Good Place Beeld Netflix

Beetje raar misschien om, met de droeve statistieken die dagelijks bekend worden gemaakt, een serie aan te bevelen die over het hiernamaals en leven na de dood gaat, maar ‘The good place’ is dan ook een geval apart. Het hoofdpersonage van deze sitcom is Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), een egoïstische en onbeschofte deerne die na haar dood door een administratieve vergissing in de hemel (The good place) terechtkomt en daar, bijgestaan door enkele goedbedoelende residenten, haar best doet om een Goed Mens te worden en haar plaats te verdienen. Behalve hartverwarmend is ‘The good place’ ook een van de grappigste, origineelste en zeker de intelligentste komische reeksen van de voorbije jaren. Doe er uw voordeel mee!

Parks and recreation (Amazon)

Parks and Recreation Beeld NBC

Terwijl zijn succesvolle Amerikaanse versie van ‘The Office’ nog liep, creëerde Greg Daniels, dit keer samen met Michael Schur, opnieuw een comedyserie in mockumentary-stijl over een bont gezelschap collega’s. Wat als een makkelijk doorslagje van de moederserie leek te beginnen, groeide na een paar opwarmafleveringen al snel uit tot een serie met een geheel eigen stem, die ‘The Office’ bij momenten zelfs overvleugelde. Met dank aan de niet tot één kantoor beperkte en dus meer mogelijkheden biedende setting, een spervuur van rake grappen en één van de beste casts die ooit in een comedy te zien waren.

The Office US (Netflix)

THE OFFICE US Beeld rv

Deze nu al legendarische comedyreeks hield het liefst negen seizoenen en in totaal 201 afleveringen uit. Dat komt omdat de makers zo slim waren om géén slaafse kopie van het Britse origineel te maken, maar al snel hun eigen, minstens zo boeiende en grappige weg te gaan. Een belangrijke troef, naast een klad kleurrijke personages, is ook Steve Carell, die van Michael Scott (de Amerikaanse versie van David Brent) een even zelfingenomen, maar tegelijk ook sympathieker en minder vilein personage wist te maken. Ideaal om (opnieuw) te bingewatchen als u tijdens de kerstvakantie een paar luie namiddagen zoek te maken hebt.

Schmigadoon (Apple TV+)

SCHMIGADOON Beeld RV

Voor de één het paradijs, voor de ander de hel: in de comedyreeks ‘Schmigadoon!’ komt een koppel vast te zitten in een musical uit de jaren 50, waar zij lied en dans moeten verduren tot ze de ware liefde – al dan niet bij elkaar – hebben gevonden. Cecily Strong (37) vond het zo’n schitterende premisse dat ze haar glansperiode bij het sketch- programma ‘Saturday Night Live’ afsloot voor deze eerste hoofd- rol in een fictiereeks.

Superstore (Netflix)

Superstore Beeld Amazon

Een komische serie over een groepje werknemers van een grote supermarkt, het lijkt even leuk als een tripje naar Ikea op een zaterdagnamiddag. Maar na een minder eerste seizoen - u kunt het gerust skippen en enkel de finale meepikken - groeit ‘Superstore’ uit tot een comedy van het niveau ‘Parks and Recreation’, met heerlijke personages, perfect op elkaar ingespeelde acteurs en uitstekende grappen. Vijf seizoenen lang, als je het eerste dus niet meetelt.

Jane the virgin (Netflix)

Vrije interpretatie van de Venezolaanse telenovela ‘Juana La Virgen’ over de 23-jarige Jane Villanueva die zichzelf wil sparen tot aan het huwelijk , maar zwanger blijkt nadat een gynaecoloog haar per ongeluk kunstmatig insemineerde. Omdat een complexe insteek niet complex genoeg was: de biologische vader is een getrouwde man die kanker overleefde én blijkt ook nog eens de eigenaar van het hotel waar Jane werkt. ‘Jane The Virgin’ is half dramedy, half satire en hoewel de reeks niet altijd even elegant op de slappe koord tussen amusant en irritant danst, weet Jane toch vijf seizoenen lang te boeien.

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Still uit Unbreakable Kimmy Schmidt Beeld Netflix

Kimmy Schmidt komt in New York terecht, nadat ze vijftien jaar lang door een doemsekte werd vastgehouden in een bunker in het hol van Pluto. Ze probeert in de Big Apple een nieuw leven op te bouwen, en dat verloopt niet zonder slag of stoot – met de nadruk op dat laatste. ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ is een weirde, sombere en grappige sitcom die maatschappijkritische thema’s durft aan te boren zonder tot een weinig inspirerende comedy te vervellen. Na vier seizoenen klungelen is Kimmy Schmidt nog steeds onze favoriete klungel van het decennium. Om het met haar eigen woorden te zeggen: ‘It’s a miracle!’

Gilmore Girls (Netflix)

Gilmore Girls Beeld rv

Lorelai en Rory Gilmore hebben een bijzonder intieme moeder-dochter-relatie. Ze hebben zelfs een eigen taaltje: sarcastisch, razendsnel en tjokvol clevere referenties. Maar de ware troef van ‘Gilmore Girls’ is de warmte die de reeks uitstraalt: van het kleurgebruik en de kleine verhalen over onvolmaakte mensen tot het introlied gezongen door Carole King en háár dochter. Het zevende en laatste seizoen, gemaakt zonder bedenkster Amy Sherman-Palladino, is de minste van de reeks, maar niet getreurd: de scenariste mocht van Netflix een waardig einde aan ‘Gilmore Girls’ breien met de vierdelige minireeks ‘A Year In The Life’. Bestel afhaaleten, haal uw mooiste fleecedekentje boven en geniet.

The baby-sitters club (Netflix)

THE BABY-SITTERS CLUB (L to R) SHAY RUDOLPH as STACEY MCGILL and MOMONA TAMADA as CLAUDIA KISHI in episode 202 of THE BABY-SITTERS CLUB Cr. KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX © 2021 Beeld KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX

‘The Baby-Sitters Club’ is gemaakt voor 13-jarige meisjes die zich herkennen in de hoofdpersonages die een babysitservice opstarten, en voor hun moeders die de originele boeken van Ann M. Martin hebben verslonden toen die in de jaren 1980 en 1990 verschenen. Nee, wij zijn niet de doelgroep, maar toch vonden we de tien afleveringen van het eerste seizoen bijzonder warme, slimme, ontroerende en simpelweg steengoede televisie.