Humo selecteert de documentaires van de week (van 11 tot 17 augustus)

‘Nothing Lasts Forever’

NPO 2, maandag 21 augustus, 22.05

ACTUA ‘Diamonds are a girl’s best friend,’ zong Marilyn Monroe in 1953 in de komische musical ‘Gentlemen Prefer Blondes’. De in­tussen wereldberoemde woorden maakten destijds deel uit van een uitgekiende marketingcampagne van het diamantbedrijf De Beers, dat het edelgesteente waarop het een wereldmonopolie had een luxueuze en exclusieve uitstraling trachtte te geven door middel van productplacement in dure Hollywoodfilms. Met ­succes: ­iedereen wilde minstens een paar diamanten aan z’n vingers. Slim gezien, maar zoals de titel van deze uitstekende ­Amerikaanse docu­mentaire – tevens een knipoog naar de slogan ‘A diamond is forever’ – al aangeeft: aan alle mooie liedjes komt een einde. De ­diamantmarkt wordt namelijk overspoeld door synthetische ­diamanten die niet van de echte te onderscheiden zijn. Filmmaker Jason Kohn dompelde zich tien jaar lang onder in de zompige en ondoorzichtige wereld van de diamant en schuimde handelsbeurzen, mijnen, laboratoria en bijeenkomsten in de VS, Afrika, China en India af. Zijn conclusie: denk toch maar twee keer na voor u een maandloon opsoupeert aan een verlovingsring.

‘Johnny Cash! The Man, His World, His Music’

BBC 2, zaterdag 19 augustus, 22.30

MUZIEK Het is alweer twintig jaar geleden dat the man in black ­definitief het licht uitdeed. De BBC eert de iconische Amerikaanse countryzanger met een fraaie terugblik op zijn gezegende muziekjaar 1968.

‘The Real Mo Farah’

Canvas, maandag 21 augustus, 22.00

SPORT Aansluitend op het WK atletiek in Boedapest blikt Canvas terug op de jeugdjaren van de Britse atletiekkampioen Mo Farah, die in zijn geboortestreek Somaliland een trauma opliep dat zijn leven veranderde.

‘Met beide benen’

NPO 3, maandag 21 augustus, 22.10

SPORT Jessica Villerius won in 2021 meerdere prijzen voor haar docu ‘De kinderen van Ruinerwold’. In hetzelfde jaar bracht ze ook dit verslag van de lange revalidatie van voetballer Memphis Depay, die in 2020 zijn kruis­banden scheurde.

‘The Mole: Undercover in North Korea’

NPO 2, dinsdag 22 augustus, 23.05

ACTUA Het had de plot van een Anders Thomas Jensen-dijenkletser kunnen zijn, maar dit relaas van een Deense chef-kok en zijn dubbelleven als geheim agent in Noord-Korea berust wel degelijk op feiten.

‘Hoog spel in de Oost’

NPO 2, woensdag 23 augustus, 22.10

GESCHIEDENIS Onder toenemende druk van de internationale gemeenschap moest Nederland in 1962 Nieuw-Guinea, de laatste Nederlandse kolonie in ‘de Oost’, aan Indonesië overdragen. Dit drieluik blikt terug op die turbulente periode.