Humo selecteert de documentaires van de week (van 11 tot 17 augustus)

‘Cobalt Rush: The Future of Going Green’

Canvas, dinsdag 15 augustus, 20.10

ACTUA Dat de groene transitie niet bepaald op wieltjes loopt, bleek onlangs nog toen bijna vierduizend gloednieuwe elektrische wagens aan boord van het vrachtschip Fremantle Highway net ten noorden van het Waddeneiland Ameland in vlammen opgingen. Het voorval is tekenend voor de nervositeit in de auto-industrie, die vanaf 2035 alleen nog maar elektrische wagens mag verkopen in de EU. Een gevolg van die beslissing is dat de vraag naar kobalt, een essentieel mineraal voor de productie van (auto)batterijen, exponentieel is gestegen. Laat nu net bijna 70 procent van de wereldwijde ontginning van dat ‘nieuwe goud’ gebeuren in Congo, waar de omstandigheden, zoals deze oerdegelijke RTBF-documentaire haarfijn aantoont, op z’n zachtst gezegd abominabel zijn. Elke dag wagen honderdduizenden gewone Congolezen, onder wie veel kinderen, hun leven in de smalle en gevaarlijke mijnschachten. Ze worden onderbetaald en lopen grote gezondheidsrisico’s. Betalen we de prijs voor onze groene droom in de vorm van kinderarbeid en mensenrechtenschendingen?

‘Frank Zappa: Freak Out!’

Canvas, zaterdag 12 augustus, 19.10

MUZIEK De makers van ‘Classic Albums’ keren ‘Freak Out!’ binnenstebuiten, de tijdloze debuutplaat van Zappa’s The Mothers of Invention uit 1966, en laten bekende fans als Matt Groening en Terry Gilliam aan het woord.

'Frank Zappa - Freak Out!' Beeld © VRT

‘De doe-het-zelfdictatuur’

NPO 2, zondag 13 augustus, 19.15

ACTUA Reporters Fidan Ekiz en Kees Schaap gaan op zoek naar de relatie tussen de cancelcultuur en de toegenomen polarisatie. Waarom worden mensen met afwijkende meningen veroordeeld en uitgesloten?

'De doe-het-zelf dictatuur' Beeld MAX

‘Wild Netherlands’

Canvas, dinsdag 15 augustus, 21.05

NATUUR Behalve windmolens, tulpen en een broodje kroket heeft Nederland nog veel meer te bieden. De natuur zit er barstensvol leven. Deze Duitse docu toont zeehonden en lepelaars, edel- en damherten, bruine kiekendieven en nog veel meer.

Wilde Niederlande - aka Wild Netherlands Beeld VRT

‘Amstergwen’

NPO 3, dinsdag 15 augustus, 21.10

ACTUA Een jaar lang dompelde journaliste Gwen van der Zwan zich onder in de wereld van het onlinevideo- en chatplatform Twitch. Ze trof er een pittige cocktail van haat, dreigementen, liefdesverklaringen, pesterijen en vrouwenobjectivering aan.

'Amstergwen' Beeld BNNVARA

‘A Way to B’

NPO 2, donderdag 17 augustus, 22.08

DANS Aan de hand van indringende portretten en zwierige choreografieën schetst deze docu de dagelijkse uitdagingen en de veerkracht van de Catalanen van Liant la Troca, een dansgezelschap uit Barcelona voor mensen met een fysieke beperking.