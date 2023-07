Humo selecteert de documentaires van de week (van 21 tot 27 juli)

‘Look What You Made Me Do’

NPO 2, donderdag 27 juli, 22.09

ACTUA De mensen die vorige week urenlang achter hun computer zaten in de hoop tickets te kunnen kopen voor een concert van Taylor Swift, denken bij de titel van deze documentaire wellicht meteen aan één van de grootste hits van de zangeres. Maar ‘Look What You Made Me Do’ gaat over een heel ander, veel tragischer onderwerp: huiselijk geweld. En meer specifiek: zaken waarin mishandelde vrouwen geen andere uitweg meer zagen dan hun partner om het leven te brengen. Laura, Rachel en Rosalba zagen alle hoeken van de kamer tot ze hun grens hadden bereikt: Laura pakte een mes, Rachel een pistool en Rosalba mixte gif door de gehaktballetjes van haar man. ‘Look What You Made Me Do’ laat hen vertellen over wat ze hebben meegemaakt, maar toont ook dat zij wellicht gelukkig mogen zijn dat ze het woord nog kunnen nemen. Vrouwen worden immers veel vaker vermoord door hun gewelddadige partner dan omgekeerd: in Nederland gebeurt zoiets één keer per week, in België zelfs twee keer.

‘This is Pop: The Boyz II Men Effect’

Canvas, vrijdag 21 juli, 20.10

MUZIEK De grote zenders tonen vrijdag het programma naar aanleiding van de nationale feestdag, Canvas slaat een andere weg in en toont een docu die uitlegt hoe Boyz II Men de popgeschiedenis heeft veranderd.

Beeld VRT

‘Vranckx: Grensconflicten’

Canvas, zaterdag 22 juli, 20.10

ACTUA Ciudad Juárez en El Paso vormen één metropool, maar het ene deel ligt in Mexico, het andere in Texas. Niet zo verwonderlijk dus dat smokkelaars van deze streek hun geliefkoosd terrein hebben gemaakt.

Beeld © VRT

‘Welcome to Chechnya’

NPO 2, zaterdag 22 juli, 0.11

ACTUA Indrukwekkende docu over het lot van queer-activisten in de Russische republiek Tsjetsjenië. De getuigenissen zijn anoniem – doorsnee New Yorkers lenen hun gezicht aan de verhalen – omdat het risico op vervolging te groot is.

‘De bacterieboerderij’

NPO 2, zaterdag 22 juli, 20.07

WETENSCHAP Het klinkt niet echt appetijtelijk, maar het zou grote gevolgen kunnen hebben voor onze eetgewoontes: met de hulp van bacteriën kan de boer van de toekomst vlees en zuivel maken waar geen dieren aan te pas zijn gekomen.

Beeld NTR

‘How Hip Hop Changed the World’

NPO 2, maandag 24 juli, 23.00

MUZIEK Hiphop vierde onlangs zijn 50ste verjaardag: het ideale moment om deze vierdelige docu te bekijken, waarin grootheid Chuck D met kenners praat over het ontstaan en de evolutie van het invloedrijke genre.