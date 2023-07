Humo selecteert de documentaires van de week (van 28 juli tot 3 augustus)

‘Willem & Frieda’

NPO 2, dinsdag 1 augustus, 23.09

GESCHIEDENIS Als de grote Stephen Fry voor het Britse Channel 4 een documentaire maakt over twee Nederlandse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan moeten die wel iets bijzonders gepresteerd hebben. Nochtans zijn de heldendaden van Frieda Belinfante en Willem Arondeus zo goed als volledig tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen, ook in Nederland. Zelfs Fry had nooit eerder van hen gehoord, geeft hij toe in het begin van ‘Willem and Frieda: Defying the Nazis’ (op NPO 2 uitgezonden onder de titel ‘Willem & Frieda’). Daarna doet hij hun ongelooflijke verhaal uit de doeken: de homoseksuele schilder Willem Arondeus en de lesbische celliste Frieda Belinfante redden het leven van duizenden Nederlandse joden door identiteitsbewijzen te vervalsen en naar hen door te sluizen. Toen de nazi’s de paspoorten begonnen te controleren aan de hand van echte dossiers, bedachten ze een gedurfd en levensgevaarlijk plan: een bomaanslag plegen op de dienst bevolking in Amsterdam.

‘Indian Space Dreams’

NPO 2, zaterdag 29 juli, 0.25

ACTUA Als het over de race naar de ruimte gaat, denken weinigen aan India. Ook daar buigen wetenschappers zich over raketten en satellieten, met middelen die slechts een fractie bedragen van het NASA-budget. Deze docu volgt hen vijf jaar lang.

Beeld Sequoia Films

‘Zomergasten’

NPO 2, zondag 30 juli, 20.20

TALKSHOW Theo Maassen krijgt in ‘Zomergasten’ een persoonlijke held over de vloer: Hoyte van Hoytema, de Nederlandse director of photography die bij alle films van Christopher Nolan achter de camera stond, ‘Oppenheimer’ incluis.

Beeld VPRO

‘Treasures of the World’

Canvas, maandag 1 augustus, 21.55

NATUUR Reportagereeks waarin de Britse historica Bettany Hughes de kijker meeneemt naar enkele van de grootse archeologische schatten ter wereld. Startplaats is tegelijk de geboorteplek van de westerse democratie: Griekenland.

Beeld VRT

‘100 jaar Zesdaagse’

Canvas, woensdag 2 augustus, 20.10

SPORT Goed nieuws voor wie deze zomer nog niet genoeg koers heeft gezien: in de aanloop naar het WK baanwielrennen herhaalt Canvas deze driedelige reeks over de moeder van alle zesdaagsen, die in 1922 voor het eerst werd gereden in Gent.

Beeld © VRT

‘Mijn vader de terrorist’

NPO 2, donderdag 3 augustus, 22.08

GESCHIEDENIS In 1994 valt de politie binnen bij de Nederlandse journalist Hans Krikke, omdat ze hem – onterecht – verdenkt van terrorisme. Dertig jaar later praat zoon Daniel met zijn vader over de impact van de zaak op hem, zijn carrière en zijn gezin.