Humo selecteert de documentaires van de week (van 3 tot 9 maart): Op zoek naar Elke Wevers, Holocaustoverlevers en de geboorte van Viagra

‘Gaïaland’

Canvas, maandag 6 maart, 23.05

TRUE CRIME Het paradijs op aarde. Een plek waar mensen leerden om met minder tevreden te zijn en in harmonie te leven met de natuur. Dat moest Gaïaland zijn, een gemeenschap in het noorden van Finland die begin jaren 90 opgericht werd door de Canadees Pierre Maltais. Maltais, naar eigen zeggen een halve indiaan, stond toen al decennialang aan het hoofd van een groene groepering en voor hem en zijn honderden volgelingen – vooral uit het Franse deel van Canada, Frankrijk en België – moest Gaïaland het hoogtepunt van hun ecologische bewustzijn worden. Ze kleedden zich in traditionele indiaanse gewaden, leefden in eenvoudige hutten en wilden volledig zelfvoorzienend zijn, zonder gebruik te maken van moderne technologie. Maar de praktijk bleek minder rooskleurig: de weersomstandigheden waren guur, er doken verhalen op over misbruik en geweld, en dat de bewoners niet verhongerden was vooral te danken aan de gulle giften van bezorgde Finnen. Maltais zelf bleek ondertussen veel vaker op hotel te verblijven dan tussen zijn broeders. De Franse truecrimereeks ‘Gaïaland’ doet het verhaal van de droom die een nachtmerrie werd in vier afleveringen, één meer dan het aantal jaren dat het dorpje uiteindelijk kon bestaan.

‘The Windermere Children: in Their Own Words’

Canvas, vrijdag 3 maart, 22.50

GESCHIEDENIS Na afloop van de film ‘The Windermere Children’, over een groep Holocaustoverlevers die in Engeland opvang kregen, laat Canvas enkele echte Joodse weeskinderen aan het woord.

Beeld PBS

‘Viagra’

Discovery, zondag 5 maart, 20.30

GEZONDHEID Toen Pfizer halverwege de jaren 90 een nieuw middel tegen angina pectoris testte, bleek dat een fraai effect op de erectie van de mannelijke proefpersonen te hebben: Viagra was geboren.

‘Waar is Elke Wevers?’

Eén, maandag 6 maart, 21.30

TRUE CRIME Op 9 december 2010 verdwijnt Elke Wevers in haar woonplaats Neeroeteren: vandaag ontbreekt nog steeds elk spoor. Deze docureeks licht in vier afleveringen het onderzoek door en laat getuigen, speurders en familie aan het woord.

‘Terug in Irak’

NPO 2, maandag 6 maart, 22.31

ACTUA Op 20 maart 2003 vielen de VS Irak binnen om dictator Saddam Hoessein te verdrijven. De oorlog leidde tot een golf van geweld en instabiliteit die twintig jaar later nog steeds niet uitgewoed is. Journalist Tom Kleijn meet de schade op.

Beeld NTR

‘Patrick Lefevere: Godfather van de koers’

Canvas, woensdag 8 maart, 21.20

SPORT Portret in zes (!) delen van de bekendste wielerdirecteur van de laatste decennia: Patrick Lefevere, baas van Soudal Quick-Step en de architect achter de successen van Museeuw, Boonen en Evenepoel.