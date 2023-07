Humo selecteert de documentaires van de week (van 4 tot 10 augustus)

‘Bombing Pompeii’

NGC, dinsdag 8 augustus, 22.35

GESCHIEDENIS Bijna tweeduizend jaar nadat Pompeï bedolven is geraakt onder de lava en 250 jaar nadat de Romeinse stad is ontdekt en blootgelegd, zijn de restanten nu één van de populairste toeristische bestemmingen van Italië. Na de kalmere coronajaren schuifelden vorig jaar weer bijna drie miljoen mensen langs de ruïnes en mozaïeken. Slechts enkelen onder hen zullen weten dat de plek waar ze lopen, niet enkel te lijden had onder de uitbarsting van de Vesuvius, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog ook zwaar is gebombardeerd. De geallieerden gingen er namelijk van uit dat de Duitsers wapens en troepen verborgen hielden tussen de ruïnes – die informatie bleek later niet te kloppen. Tussen 13 en 26 september 1943 dropten bommenwerpers ruim 150 explosieven, waarbij de hele stad schade opliep en het museum zelfs helemaal vernietigd werd. Toen Amerikaanse en Britse soldaten op 29 september Pompeï en de regio binnentrokken, hielden de bombardementen op en konden archeologen met de reconstructie beginnen.

‘De zaak-Schaap’

NPO 2, vrijdag 4 augustus, 22.08

TRUE CRIME Bij Pels Rijcken, het kantoor dat de Nederlandse overheid juridisch bijstaat, kon de voorzitter twintig jaar lang miljoenen verduisteren, onder het oog van de slimste notarissen en advocaten van het land. Deze docu zoekt uit hoe.

Beeld NTR

‘Spy in the Ocean’

VRT 1, zaterdag 5 augustus, 18.10

NATUUR Wie benieuwd is naar de flora en fauna diep in de zee, hoeft niet per se in een gammel duikbootje te gaan zitten. De BBC stuurde voor ‘Spy in the Ocean’ een lading onderwatercamera’s naar de bodem van de oceaan.

Beeld VRT

‘2Doc: Piketty’

NPO 2, zaterdag 5 augustus, 23.47

ACTUA Ideaal voor iedereen bij wie de vuistdikke bestseller nog altijd ongelezen in de kast staat: regisseur Justin Pemberton legt de ideeën uit ‘Kapitaal’ van Thomas Piketty uit in een interessante en begrijpelijke documentaire.

Beeld General Film Corporation

‘Egypt’s Code Breakers’

Canvas, donderdag 10 augustus, 21.05

GESCHIEDENIS In 1822 slaagde de Franse linguïst Jean-François Champollion erin de Egyptische hiërogliefen te ontcijferen, dankzij de steen van Rosetta én de financiële en mentale steun van zijn oudere broer Jacques-Joseph.

Beeld Tournez S'il Vous Plaît

‘A Story of Bones’

NPO 2, dinsdag 8 augustus, 23.07

GESCHIEDENIS Het eiland Sint-Helena is vooral bekend als ballingsoord van Napoleon. Als de overheid in 2012 een nieuwe luchthaven wil aanleggen om de stroom toeristen op te vangen, wordt een massagraf van duizenden slaven blootgelegd.