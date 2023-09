Humo selecteert de documentaires van de week (van 8 tot 14 september)

‘Close Up: Soviet Bus Stops’

NPO 2, dinsdag 12 september, 22.36

GESCHIEDENIS Architectuur in de Sovjet-Unie was, zoals alles in het land, onderworpen aan strenge regels: bij de bouw van fabrieken, openbare gebouwen of monumenten hield Vadertje Staat de werkzaamheden nauwgezet in het oog. Maar er was één onderdeel waar architecten wel hun fantasie de vrije loop konden laten: bushaltes. Die werden niet belangrijk genoeg geacht om van nabij op te volgen, met als gevolg dat er over de hele Sovjet-Unie unieke, kleurrijke en soms ronduit vreemde bushaltes opdoken, als een stil protest tegen de alomtegenwoordige Communistische Partij. Vandaag worden de gebouwtjes afgebroken omdat ze herinneren aan donkere tijden, maar voor het zover is, probeert de Canadese fotograaf Christopher Herwig er zoveel mogelijk vast te leggen op beeld. ‘Soviet Bus Stops’ volgt hem op zijn reis door de voormalige Sovjet-Unie, op zoek naar de mooiste exemplaren, in een ode aan hoe de menselijke creativiteit altijd wel een weg naar buiten vindt.

‘Shelley in wonderland’

NPO 2, vrijdag 8 september , 20.25

HUMAN INTEREST Je bent nooit te oud om mee te doen aan een schoonheidswedstrijd. Dat is althans de mening van Shelley, een kwieke zestiger die niet langer onzichtbaar wil zijn en zich inschrijft voor de Ms. Senior USA-verkiezing in Las Vegas.

‘The Story of Syd Barrett and Pink Floyd’

VRT Canvas, zaterdag 9 september, 23.05

MUZIEK Ruim 55 jaar nadat hij uit Pink Floyd werd gezet en 17 jaar na zijn dood blijft de figuur Syd Barrett tot de verbeelding spreken. Deze docu keert terug naar 1968, het jaar waarin het foutloopt tussen de bandleden.

‘Drag queen wars’

VRT Canvas, zaterdag 9 september, 20.10

ACTUA In hun oorlog tegen woke nemen conservatieven steeds vaker travestieten en dragqueens in het vizier. De Amerikaanse staat Tennessee keurde onlangs zelfs als eerste in de VS een wet goed die dragshows in het openbaar verbiedt.

‘Parcours’

VRT Canvas, zondag 10 september, 20.00

SPORT In 2021, in volle coronacrisis, vond in Leuven het WK wielrennen plaats, gewonnen door Julian Alaphilippe. ‘Parcours’ gaat over de maanden voor de koers, toen de stad zich in die onzekere tijd van lockdowns moest voorbereiden.

‘Raise the Bar’

VRT Canvas, maandag 11 september, 22.45

HUMAN INTEREST Een team van jonge vrouwelijke basketballers uit IJsland wil meedoen in de competitie van de mannen, onder impuls van hun ambitieuze coach. Kunnen ze het glazen plafond breken en hun grenzen en die van hun sport verleggen?