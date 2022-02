Humo selecteert het beste dat u komende week kunt streamen (van 11 tot 17 februari)

Inventing Anna

Vanaf 11 Februari op Netflix

DRAMA In 2013 kwam de Russisch-Duitse Anna Sorokin aan in New York om er voor het Franse modemagazine Purple de Fashion Week te volgen. Het leven in de Big Apple beviel haar zo goed dat ze besliste om er te blijven én haar identiteit te veranderen. Voortaan stelde ze zich voor als Anna Delvey, de rijke erfgename van een Duitse miljardair, met een bankrekening in Zwitserland. Ze leefde jarenlang op grote voet, verbleef in luxehotels en organiseerde feestjes voor de jetset, terwijl de stapel onbetaalde rekeningen groeide. Toen de oplichtster in 2017 uiteindelijk werd gearresteerd, had de fake heiress haar vrienden, de banken en andere bedrijven bijna 300.000 dollar afhandig gemaakt. Sorokin, die tijdens haar proces in 2019 weinig berouw toonde, had naar eigen zeggen het liefst een film over haar exploten gezien met Margot Robbie of Jennifer Lawrence in de hoofdrol, maar ze zal het moeten doen met deze nieuwe miniserie van de hand van Shonda ‘Bridgerton’ Rhimes, waarin Julia Garner uit ‘Ozark’ haar gestalte geeft.

Snowdrop

Vanaf 9 Februari op DIsney+

DRAMA Na Netflix neemt Zuid-Korea nu ook Disney+ over, met de nieuwe historische dramaserie ‘Snowdrop’. De zestiendelige reeks, waarvan er wekelijks twee nieuwe afleveringen verschijnen, speelt zich af in 1987 en draait om de verboden liefde tussen een jonge universiteitsstudente en een mysterieuze man met een donker en politiek erg gevaarlijk geheim. ‘Snowdrop’ is enkele maanden geleden al in première gegaan op de Aziatische diensten van Disney+ en liet heel wat stof opwaaien, en niet alleen omdat Jisoo, zangeres bij de ongemeen populaire K-popgroep Blackpink, één van de hoofdrollen speelt. Eind jaren 80 was er in Zuid-Korea een grote protestbeweging voor meer democratische hervormingen en volgens de toenmalige regering zat het regime in Noord-Korea daarachter: activisten werden daarom weggezet als spionnen, gevangengenomen en zelfs gemarteld. De verhalen over Noord-Koreaanse inmenging klopten niet, maar volgens critici blaast ‘Snowdrop’ via het mannelijke hoofdpersonage de complottheorie weer nieuw leven in.

Beeld Disney+

BigBug

Vanaf 11 Februari op Netflix

FILM De club van topregisseurs die aan de slag gaan voor Netflix, breidt alsmaar uit: na Alfonso Cuarón, David Fincher, Paul Greengrass, Steven Soderbergh, Paolo Sorrentino en Guillermo del Toro (die momenteel de laatste hand legt aan zijn versie van ‘Pinocchio’) heeft nu ook de Franse tovenaar Jean-Pierre Jeunet, bekend van ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ en ‘La cité des enfants perdus’, onderdak gevonden bij de streaminggigant. In de sf-komedie ‘BigBug’, Jeunets eerste kunstje sinds ‘The Young and Prodigious T.S. Spivet’ uit 2013, dropt hij ons in een futuristische wereld waar de mensen in hun hightechwoningen gegijzeld worden gehouden door een leger opstandige robots. Onze huisrobot weet één ding: als de cineast in ‘BigBug’ ook maar een vonkje weet op te roepen van de magie van zijn beste films, dan staat ons een sprankelend toppertje te wachten.

Beeld Netflix

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

Vanaf 16 Februari op Netflix

MUZIEK Kanye West is overal: in Amerikaanse verkiezingscampagnes, in de roddelblaadjes als ex van Kim Kardashian, in de studio met problematische figuren als Marilyn Manson en DaBaby, in Wijnegem als huiseigenaar, en nu ook op Netflix. Zijn makkers Coodie en Chike (zie: de videoclip voor hitsingle ‘Through the Wire’ uit 2004) verzamelden de afgelopen twintig jaar beeldmateriaal van de hiphopper slash modeontwerper voor de driedelige docureeks ‘Jeen-Yuhs’, waarvan Netflix één aflevering per week lost. Ye beloofde intussen ‘Donda 2’ op 22 februari uit te brengen, maar zet dat met potlood in de agenda, want de release van zijn vorige plaat ‘Donda’ liep dertien maanden vertraging op.

Beeld Netflix

Love is blind – seizoen 2

Vanaf 11 Februari op Netflix

REALITY Excuses aan Fabrizio Tzinaridis, maar het datingprogramma waar wij dezer dagen reikhalzend naar uitkijken, is niet ‘The Bachelor’, wel het langverwachte tweede seizoen van ‘Love Is Blind’. Het eerste seizoen van de realityshow was in 2020, net vóór de eerste lockdown, ’s werelds favoriete guilty pleasure, dankzij het even waanzinnige als intrigerende concept. In ‘Love Is Blind’ gaan een paar tientallen singles in een huis wonen waar ze in afgesloten kamertjes op blind date gaan. In het midden van de kamer staat een scherm, zodat de mannen en vrouwen elkaar nooit kunnen zien. Pas als de vonk voldoende overslaat om een huwelijksaanzoek te wettigen, mag een koppeltje elkaar in levenden lijve ontmoeten, en een paar weken later moeten ze beslissen of ze echt willen trouwen. Het eerste seizoen leverde twee echtparen, een hoop trashy drama en één rode wijn drinkende hond op, en we zijn erg benieuwd of het tweede dat kan overtreffen.

Beeld Netflix

True Crime Belgium

Vanaf 16 Februari op Streamz

TRUE CRIME Deze zestiendelige docureeks brengt waargebeurde misdaadverhalen uit eigen land. Overlevenden, nabestaanden, speurders en onderzoeksrechters vertellen over moordenaars, folteraars en psychopaten. Streamz brengt één zaak per week, te beginnen met Osman Calli, die in Gent vier slachtoffers in één nacht maakte. De Vlaamse podcast ‘De volksjury’ ondersteunt de serie met vier specials, Play4 zendt ze later dit jaar uit.