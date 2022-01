Humo selecteert het beste dat u komende week kunt streamen (van 21 tot 27 januari)

The Gilded Age

Vanaf 25 januari op Streamz

SERIE Fans van Cynthia Nixon die niet genoeg hebben aan ‘And Just Like That’ kunnen binnenkort op Streamz terecht voor nog een serie waarin zij te zien is. Bovendien speelt ‘The Gilded Age’ zich net als de nieuwe ‘Sex and the City’-reeks af in New York, maar dan 150 jaar eerder. De titel verwijst naar de periode, eind 19de eeuw, waarin de economie van de Verenigde Staten, en dan vooral die in het noordwesten, enorm boomde. Ondernemende Amerikanen konden in een mum van tijd schatrijk worden en lieten het geld ook opzichtig rollen, wat niet altijd naar de zin was van de aristocratische elite, die neerkeek op de ‘vulgaire’ zakenlui. ‘The Gilded Age’ volgt een jong meisje dat verhuist van Pennsylvania naar New York, waar ze via haar rijke tantes geïntroduceerd wordt in de upper class. Een kostuumdrama van de hand van Julian Fellowes, de man achter ‘Downton Abbey’, die er tien jaar geleden al aan begon te schrijven en de langverwachte première omschreef als ‘een droom die uitkomt’.

Ozark – seizoen 4, deel 1

Vanaf 21 januari op Netflix

SERIE Het begon ooit als een doorzichtige en opmerkelijk blauwe kopie van ‘Breaking Bad’, maar in drie seizoenen tijd groeide het misdaaddrama ‘Ozark’, over een brave boekhouder (Jason Bateman) die een bijzonder talent voor het witwassen van geld blijkt te hebben, uit tot één van de publiekslievelingen op Netflix. Met het vierde seizoen komt een eind aan het verhaal van Marty Byrde en zijn gezin, maar het afscheid wordt wel over heel 2022 uitgespreid: deze week verschijnen zeven afleveringen, in het najaar volgen er nog eens zoveel. Dit seizoen telt daarmee vier afleveringen meer dan de vorige drie, en zoals Bateman in een interview aangaf: ‘Ook de problemen voor de familie Byrde zijn dit keer groter dan voorheen.’

Beeld COURTESY OF NETFLIX

As We See It

Vanaf 21 januari op Amazon Prime Video

SERIE De aflevering van ‘Taboe’ over mensen met autismespectrumstoornis was al mooi, maar wij verwachten minstens evenveel van dit nieuwe achtdelige drama rond hetzelfde onderwerp. ‘As We See It’ gaat over drie twintigers met autisme (gespeeld door acteurs die ook tot die groep behoren) die een appartement delen en zich met de hulp van hun begeleidster een weg banen door het woelige jongvolwassenenbestaan. Een combinatie van ‘Friends’ en de Netflix-reeks ‘Atypical’ dus, maar dan wel geschreven door Jason Katims, de tv-producer die met ‘Parenthood’ en vooral ‘Friday Night Lights’ bewees dat hij ontroerende televisie kan maken zonder melig of sentimenteel te worden. Als de komst van ‘As We See It’ betekent dat ‘Friday Night Lights’ – één van de meesterwerken van de afgelopen twintig jaar – binnenkort eindelijk te zien is op Prime Video, zullen we helemaal tevreden zijn.

Marvel’s Hit-Monkey

Vanaf 26 januari op Disney+

SERIE Marvel wisselt prestigieuze reeksen (‘WandaVision’! ‘Hawkeye’! ‘Loki’!) af met experimentele animatie waarin minder bekende superhelden en verhaallijnen uit de comics een kans krijgen. ‘What If...?’ en ‘M.O.D.O.K.’ verschenen vorig jaar, nu is het de beurt aan ‘Hit-Monkey’. Een Japanse makaak wreekt de afslachting van zijn troep door de onderwereld van Tokio met machinegeweren te bestormen: ‘Kill Bill’ met een aap, als het ware. Duiken ook op: een blinde helderziende monnik, een sumoworstelaar die de bliksem met zijn voeten kan oproepen, Lady Bullseye als superschurk en de met wijsheden strooiende geest van een huurmoordenaar (Jason Sudeikis, bekend uit ‘Ted Lasso’).

Munich: The Edge of War

Vanaf 21 januari op Netflix

FILM Op 30 september 1938 sloten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een omstreden akkoord met Duitsland, waarbij de nazi’s toestemming kregen om het Tsjechische Sudetenland te annexeren. De geallieerden hoopten zo Adolf Hitlers honger naar meer land te stillen en vrede te bewerkstelligen, maar de Führer zag de toegevingen net als een teken van zwakte. Het historische overleg vormt de setting van het nieuwe oorlogsdrama ‘Munich: The Edge of War’, naar de bestseller van Robert Harris, waarin een Brits ambtenaar en een Duits diplomaat aan een vreedzame oplossing sleutelen maar in een gevaarlijk complot belanden. Regisseur Christian Schwochow werkte eerder aan ‘The Crown’, Jeremy Irons brengt de omstreden Britse premier Neville Chamberlain tot leven.

Beeld Frederic Batier / NETFLIX

Servant – seizoen 3

Vanaf 21 januari op AppleTV+

SERIE In ‘Servant’ komt baby Jericho, gestorven in de wieg, weer tot leven. Géén kerstmirakel, zo bleek al in de eerste twee seizoenen, want de griezelige nanny Leanne en haar religieuze sekte azen op het kind. ‘Het was niet God die Jericho terugbracht,’ zo waarschuwt Leanne de ouders in de huiveringwekkende, met ongedierte gevulde trailer van het derde seizoen. Jawel, regisseur M. Night Shyamalan (‘The Sixth Sense’) jaagt u als vanouds de stuipen op het lijf met een horrormysterie waarin elk antwoord weer tien nieuwe vragen oproept. Voor fans van ‘American Horror Story’ en ‘Hereditary’, met een straffe Rupert ‘Ron Wemel’ Grint als een vuilbekkende zuiplap.