Humo selecteert het beste dat u komende week kunt streamen (van 28 januari tot 3 februari)

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Vanaf 28 januari op Netflix

SERIE We zijn nog geen maand ver, maar de prijs voor de moeilijkst te onthouden titel van het jaar mag al uitgereikt worden. ‘The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window’ is een miniserie over een ongelukkige jongedame die haar leven slijt in de zetel voor het raam met een glas wijn in de hand, maar op een dag getuige is van een moord in het huis aan de overkant. Of is de fantasie van Anna (Kristen Bell, bekend van ‘The Good Place’) door de verveling en de alcohol op hol geslagen en beeldt ze het zich allemaal maar in? Voor zover het nog niet duidelijk was na de korte inhoud en de titel: dit is geen bloedernstige misdaadreeks, maar eerder een satire op ‘The Girl in the Train’, ‘The Woman in the Window’ en andere films of series waarin een vaak benevelde vrouw op eigen houtje een moord probeert te onderzoeken. Of dat volstaat om een hele serie overeind te houden, valt af te wachten, maar de trailer belooft alvast leuke trash-tv in de lijn van ‘Dead to Me’, die andere Netflix-comedy waarin vrouwen te veel drinken en er af en toe een dode valt.

All of Us Are Dead

Vanaf 28 januari op Netflix



SERIE In de nieuwste Zuid-Koreaanse Netflix-reeks breekt een gevaarlijk virus uit op een middelbare school. Corona? Niet bepaald: een besmette laboratoriumrat bijt in de vinger van een studente, die vervolgens op haar klasgenoten begint te knabbelen. ‘Zombies horen in films thuis, niet in ons klaslokaal,’ sputtert een ontzette tiener, terwijl zijn makkers zich met pijl en boog proberen te verweren tegen de vraatzuchtige doden. De recente succesfilm ‘Train to Busan’, te zien op Amazon Prime Video, bewees dat zombies en Zuid-Korea verrassend goed samengaan. Zet u schrap voor minstens evenveel bloedvergieten als in ‘Squid Game’.

Beeld Yang Hae-sung/Netflix

In From the Cold

Vanaf 28 januari op Netflix

SERIE De alleenstaande moeder Jenny Franklin heeft sedert de geboorte van haar dochter haar carrière als geheim agent – alias: The Whisperer – achter zich gelaten, tot de CIA ineens op de deur bonst: een oude vijand maakt slachtoffers en zij moet erachteraan. De achtdelige spionagereeks ‘In From the Cold’ is te situeren tussen ‘John Wick’ en ‘Black Widow’, al heeft deze huurmoordenaar een streepje voor op die twee iconen: ze kreeg tijdens een KGB-experiment bovennatuurlijke krachten. Hoofdrolspeelster Margarita Levieva was een vaste waarde in ‘The Deuce’, en bedenker Adam Glass schreef eerder scenario’s voor ‘Supernatural’ en ‘Cold Case’.

Beeld ENRIQUE BARÓ UBACH/NETFLIX

The Afterparty

Vanaf 28 januari op Apple TV+

SERIE Klasreünies zijn zelden leuk, maar ze lopen gelukkig nooit af zoals die van de scholieren van Hillmount High in de nieuwe Apple-reeks ‘The Afterparty’, waarin één van de aanwezigen op het einde van de avond dood wordt teruggevonden. Al snel blijkt dat Xavier, popster, acteur en schatrijk, vermoord is én dat zowat iedereen op het feestje bij hem thuis een reden had om de man te haten. Acht verdachten krijgen telkens één aflevering de tijd om hun versie te geven van wat zich heeft afgespeeld, en de speurders en de kijkers moeten nagaan wie er liegt. Het resultaat moet een misdaadreeks met een hoek af worden, want in de hoofdrollen vinden we komieken als Tiffany Haddish, Ben Schwartz en Zoë Chao terug en ‘The Afterparty’ is gemaakt door Phil Lord en Chris Miller, het duo achter geschifte animatiefilms als ‘The Lego Movie’ en ‘The Mitchells vs the Machines’.

Beeld AppleTV+

The Tinder Swindler

Vanaf 2 februari op Netflix

DOCU De ware liefde vinden op Tinder is niet makkelijk, dat hebben we toch van horen zeggen, maar je geld verliezen via de datingapp kan wel zonder problemen. Het overkwam de slachtoffers van Simon Leviev, een Israëlische oplichter die zich op Tinder voordeed als een schatrijke diamanthandelaar en onschuldige vrouwen die naar rechts swipeten honderdduizenden euro’s afhandig maakte. Zijn modus operandi was eenvoudig: op de eerste dates ging Leviev met zijn slachtoffer naar chique restaurants of exotische plekken en bedolf hij de vrouw onder cadeautjes, maar naarmate de tijd vorderde, begon hij, zogezegd omdat zijn leven in gevaar was, om geld te vragen. Pas toen de politie Simon Leviev en zijn praktijken op het spoor kwam, beseften de dames dat hun prins op het witte paard in werkelijkheid een armoedzaaier was. In ‘The Tinder Swindler’, een documentaire van de mensen achter de true crime-hit ‘Don’t F*ck with Cats’, doen enkele slachtoffers hun verhaal en gaat men na hoe Leviev zo lang de schijn kon ophouden.

Beeld Courtesy of Netflix

Mijn beste vriendin Anne Frank

Vanaf 1 februari op Netflix

FILM Met ‘De Slag om de Schelde’ scoorden onze noorderburen een behoorlijke hit op Netflix: het oorlogsdrama stond vorig jaar wereldwijd in de top 25 van best bekeken films op de streamingdienst. Aan ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’, dat enkele maanden geleden in de Nederlandse bioscopen uitkwam en nu op Netflix verschijnt, om het minstens even goed te doen. Het verhaal is niet gebaseerd op het beroemde dagboek van het tienermeisje dat stierf tijdens de Holocaust, maar op de herinneringen van Hannah Goslar, één van de boezemvriendinnen van Anne Frank. Toen WO II uitbrak, verloren ze elkaar uit het oog, maar in 1945 zagen ze elkaar terug, toen ze allebei opgesloten zaten in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Goslar overleefde de hel en schreef later in haar memoires over haar vriendschap met Anne Frank, hun gelukkige kindertijd in de jaren 30 en hun laatste momenten samen.