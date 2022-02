Humo selecteert het beste dat u komende week kunt streamen (van 4 tot 10 februari)

‘Murderville’

Vanaf 3 Februari op Netflix

SERIE De kritiek dat Netflix vaak op veilig speelt met zijn door het algoritme goedgekeurde titels is legitiem, maar dat gaat zeker niet op voor het nieuwe ‘Murderville’, een opmerkelijke en gewaagde mix van misdaadreeks, comedy en improvisatie. Will Arnett – alias Gob Bluth uit ‘Arrested Development’ en de stem van BoJack Horseman – speelt Terry Seattle, een doorgewinterde rechercheur die in elk van de zes afleveringen een moordzaak moet proberen op te lossen. Hij doet dat met de hulp van beroemde sidekicks als talkshowpresentator Conan O’Brien of acteurs Ken Jeong (uit ‘Community’) en Sharon Stone. Die gasten hebben geen scenario gekregen en moeten hun dialogen en vragen improviseren. Hun opdracht: op het einde zeggen wie de moord heeft gepleegd en onderweg geen al te mal figuur slaan. ‘Murderville’ lijkt helemaal anders dan de rest van de Netflix-catalogus, hopelijk levert het concept ook goeie televisie op.

‘Suspicion’

Vanaf 4 Februari op Apple TV+

SERIE Haar streamingdebuut, de bovennatuurlijke horrorserie ‘Chambers’ uit 2018, hield het op Netflix slechts één seizoen uit, en nu probeert Uma Thurman het op Apple TV+ met ‘Suspicion’. Wanneer criminelen, vermomd met maskers van leden van de Britse koninklijke familie, het zoontje van de Amerikaanse zakenvrouw Katherine Newman (Thurman) ontvoeren, richt de FBI zijn pijlen op vier schijnbaar gewone Britse burgers die op de dag van de kidnapping in hetzelfde New Yorkse hotel verbleven als de jongen. Er volgt een klopjacht op de vier, die uit de handen van de politie proberen te blijven en tegelijk hun onschuld willen bewijzen. Maar al snel blijkt dat ze niet allemaal zomaar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren, en dat minstens één van hen meer weet over de zaak en over de reden waarom net Newmans kind het doelwit was. ‘Suspicion’, een remake van de Israëlische thrillerreeks ‘False Flag’, ontrafelt in acht afleveringen alle geheimen van de zakenvrouw en van de ontvoerders.

‘Reacher’

Vanaf 4 Februari op Amazon Prime Video

SERIE Alan Ritchson (‘Titans’) volgt Tom Cruise op als Jack Reacher, de krachtpatser uit de bestsellers van Lee Child. De veteraan probeert nu zijn onschuld in een moordzaak te bewijzen, en dat gaat niet zonder slag of stoot. Al in de eerste minuten schakelt een imposante Ritchson – denk: de Hulk, maar dan zonder groene teint – vijf vechtersbazen uit, en zijn de gebroken armen en uitgestoken ogen amper te turven. Reacher zal echter doortastender moeten optreden in zijn zoektocht naar de crimineel die hem erin heeft geluisd. Showrunner Nick Santora (‘Prison Break’, ‘The Sopranos’) wil één boek per seizoen verfilmen, en Child heeft 25 boeken over Reacher geschreven: de fans zijn nog wel even zoet.

‘Finding Ola’

Vanaf 3 Februari op Netflix

FILM Nee, ‘Finding Ola’ is geen tekenfilm over een clownvis en zijn vrienden, maar een Egyptisch komisch drama over een vrouw in een midlifecrisis. De Tunesische steractrice Hend Sabry kruipt twaalf jaar na de Arabische succesreeks ‘Ayza atgawez’ – of: ‘I Want to Get Married’ – opnieuw in de huid van Ola, die toen ongetrouwd de 30 naderde en nu als veertiger een scheiding moet verwerken. ‘De gemakkelijkste manier om zulke heikele thema’s aan te kaarten, is door mensen te laten lachen,’ aldus Sabry. De focus op een modern gezin en de bekentenissen tegenover de camera doen denken aan ‘Modern Family’.

‘Ordinary Joe’

Vanaf 9 Februari op Streamz

SERIE Wat als je jaren geleden andere keuzes had gemaakt, hoe zou je leven er dan vandaag uitzien? Het is een gedachte die bij elk van ons weleens door het hoofd schiet en die ook aan de basis ligt van ‘Ordinary Joe’, een dramareeks die de afgelopen maanden in de VS op tv-zender NBC te zien was. Wanneer hij afstudeert, moet Joe Kimbreau beslissen wat hij wil doen met zijn leven, en de serie toont de gevolgen van zijn keuze voor zijn toekomst en die van anderen. Drie verhalen, die voor de duidelijkheid elk een eigen kleur hebben gekregen, worden door elkaar verteld. In het blauwe luik is Joe, net als zijn vader, een politieagent geworden, in het oranje deel heeft hij zijn hart gevolgd en een bestaan als muzikant opgebouwd, en in het groene werkt hij als verpleger en is hij getrouwd met zijn liefje uit de middelbare school.

‘Sweet Magnolias’ – seizoen 2

Vanaf 4 Februari op Netflix

SERIE In afwachting van ‘Bridgerton’ pakt Netflix uit met het tweede seizoen van een andere populaire soap: ‘Sweet Magnolias’, een romantisch drama over drie vrouwen in een doorsnee Amerikaans dorpje. De vriendinnen komen in de lokale bar samen om, margarita in de hand, het leven te bespreken: de scheiding, de probleemkinderen, de scheve schaatsen, de driehoeksrelaties. De fans, die al twee jaar ongeduldig wachten op de identiteit van de bestuurder van de gecrashte auto uit de seizoensfinale, mogen meer Maddie & Cal en Ronnie & Dana Sue verwachten, en ook een grotere rol voor Jamie Lynn Spears, de jongere zus van Britney. En dat ondanks een petitie van de #FreeBritney-beweging.