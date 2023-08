Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 1 september)

‘Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America’

Vanaf 6 september op Netflix

DOCU Een dag na Canvas met de reeks ‘Godvergeten’, over de misbruikschandalen in de kerk, lanceert Netflix een documentaire over een ander groot instituut waar kinderen jarenlang niet veilig waren. ‘Scout’s Honor’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse journalist Patrick Boyle, die al in 1994 schreef dat bij de Boy Scouts of America, één van de grootste jeugdbewegingen van het land, alle gevallen van seksueel misbruik systematisch in de doofpot werden gestopt. De volgende jaren doken steeds meer verhalen op van jongens en meisjes die waren aangerand en daarna nergens terechtkonden. Maar pas toen Michael Johnson (foto), die instond voor de bescherming van de zevenhonderdduizend leden van de scouts, in 2021 met de autoriteiten ging praten, werd duidelijk dat de leiding van alles op de hoogte was. In ‘Scout’s Honor’ vertelt Johnson over wat hij heeft gezien en meegemaakt, samen met slachtoffers en ex-medewerkers van de jeugdbeweging.

‘Heart of Invictus’

Vanaf 30 augustus op Netflix

DOCU De miljoenendeal die prins Harry en Meghan Markle een paar jaar geleden met Netflix hebben gesloten, leverde al twee titels op: het als docuserie vermomde promopraatje ‘Meghan & Harry’ en ‘Live to Lead’, een reeks interviews met inspirerende mensen. Daar komt nu een derde bij: ‘Heart of Invictus’, een reeks over de Invictus Games, een sportevenement dat in 2014 door Harry werd opgericht voor soldaten die gewond zijn geraakt op het slagveld. ‘Heart of Invictus’ volgt zes atleten vóór en tijdens de Invictus Games van 2022, die plaatsvonden in Den Haag. Harry en Meghan komen zelf weinig tot niet in beeld en hebben zich volgens de Britse tabloids ook voorgenomen om in de dagen rond de release op geen enkele manier voor schandaal te zorgen, zodat alle aandacht naar de sportmannen en -vrouwen kan gaan.

Beeld Getty Images for Invictus Games

‘Disenchantment’

Vanaf 1 september op Netflix

ANIMATIE Series die het vijf seizoenen lang uithouden: ze zijn dun gezaaid op Netflix. Desondanks moet het einde van ‘Disenchantment’ toch wat prematuur lijken voor bedenker Matt Groening: zijn bekendste geesteskind, ‘The Simpsons’, zit al aan seizoen 35 en weet nog altijd niet van ophouden. Toen ‘Disenchantment’ in de zomer van 2018 van start ging, werd de reeks, de eerste van Groening voor een streamingdienst, ook in de markt gezet als een erfgenaam van ‘The Simpsons’, en de avonturen van de brutale en drankverslaafde prinses Bean en haar kleurrijke gevolg konden op lovende recensies rekenen. Maar vijf jaar later gaan de poorten van Dreamland dicht, al heeft de recente verrijzenis van nog een andere serie van Groening, ‘Futurama’ op Disney+, wel bewezen dat geen enkel afscheid voor altijd hoeft te zijn.

Beeld COURTESY OF NETFLIX

‘Is She the Wolf?’

Vanaf 3 september op Netflix

REALITY Netflix heeft er een handje van weg om in zijn datingprogramma’s nog meer dan anders met de voeten en de gevoelens van de kandidaten te spelen. In ‘Too Hot to Handle’ ontdekken de deelnemers pas op het eiland dat ze van elkaars lichaam moeten blijven om geld te verdienen, in het Spaanse ‘Falso amor’ krijgen de jongens en meisjes beelden van hun geliefde te zien die al dan niet met deepfaketechnologie zijn gemaakt, en ook in het nieuwe ‘Is She the Wolf?’ worden grenzen verlegd. De Japanse realityreeks volgt vijf mannen en evenveel vrouwen die op zoek zijn naar de ware liefde. Onder de meisjes bevinden zich enkele zogenaamde wolven: kandidaten die níét verliefd mogen worden en het spel winnen als ze niet ontmaskerd worden. Sommigen gaan dus naar huis met een partner, anderen met een prijs en nog een paar anderen met een levenslang wantrouwen in de medemens.

‘The Wheel of Time – seizoen 2'

Vanaf 1 september op Prime Video

SERIE Jeff Bezos zoekt op zijn streamingdienst Prime Video naar zijn eigenste ‘Game of Thrones’ als was hij Gollem op zoek naar een gouden ring. ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ sloeg vorig jaar niet aan zoals gehoopt, nu is ‘The Wheel of Time’ weer aan zet. ‘Het rad des tijds’, geschreven door Robert Jordan en na zijn overlijden afgewerkt door Brandon Sanderson, is één van de populairste boekenreeksen in het fantasygenre, maar de magie van de boeken kwam nog niet tot uiting op het kleine scherm. Het eerste seizoen had te weinig diepgang, hopelijk brengt het tweede beterschap. Rosamund Pike (‘Gone Girl’) keert wel terug als Moiraine, de mysterieuze vrouw die op zoek is naar de uitverkorene die de wereld kan redden.

‘Choose Love’

Vanaf 31 augustus op Netflix

FILM U stoort zich weleens aan de domme keuzes van personages in romantische komedies? Dankzij Netflix kunt u nu zelf bepalen met wie ene Cami Conway (Disney-ster Laura Marano) aanpapt. In de interactieve romcom ‘Choose Love’ krijgt u af en toe twee opties voorgeschoteld, zoals ‘Kus hem’ of ‘Kus hem niet’. Zo kiest u de levenspartner van Cami, die op drie mannen tegelijk valt: haar vriendje, dat net een trouwring heeft gekocht, de charismatische rockster met wie ze nauw samenwerkt, en haar jeugdliefje.