Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 21 juli)

‘Futurama - seizoen 11'

Vanaf 24 juli op Disney+

ANIMATIE Good news everyone, ‘Futurama’ is terug! De bekroonde en bejubelde animatiereeks, net als grote broer ‘The Simpsons’ bedacht door Matt Groening, maakt deze zomer een comeback op Disney+. Daarmee staat ‘Futurama’, dat draait rond de avonturen van pizzabezorger Fry die op oudjaar 1999 per ongeluk ingevroren en pas duizend jaar later opnieuw ontdooid wordt, al voor de tweede keer op uit de tv-dood. Hoewel ze bij momenten zeker even goed was als ‘The Simpsons’, vond de serie nooit dezelfde weerklank, en dat deed zender Fox besluiten om er al na vier seizoenen de stekker uit te trekken. Vijf jaar later kregen Fry, robot Bender en de rest van de personages een tweede kans op Comedy Central en daar hielden ze het uiteindelijk drie seizoenen vol. Nu waagt ook Disney+ zich aan ‘Futurama’, zij het voorzichtig: de streamingdienst bestelde twee keer tien afleveringen, die deze zomer en volgend jaar verschijnen.

‘Missing: The Lucie Blackman Case’

Vanaf 26 juli op Netflix

TRUE CRIME Op 1 juli 2000 gaat de 21-jarige Britse Lucie Blackman, die in Japan werkt als hostess in een nachtclub, op date met een onbekende man. Haar vriendin Louise, die op de hoogte is van haar plannen, krijgt ‘s anderendaags een telefoontje van iemand die zegt dat Lucie tot een sekte is toegetreden en nooit meer zal terugkeren. Een maand later ontvangt de politie ook een brief van Blackman, die claimt dat ze gelukkig is waar ze nu woont en niet gevonden wil worden. Maar vrienden, familie en de Japanse autoriteiten geloven niet dat de jongedame zomaar een nieuw leven is begonnen en starten een zoektocht. Die levert een jaar later niet alleen een tragisch antwoord op in de zaak rond Lucie, maar zet de politie ook op het spoor van een serieverkrachter die minstens acht en misschien zelfs honderden vrouwen heeft aangerand.

‘The Deepest Breath’

Vanaf 19 juli op Netflix

DOCU Als Average Rob na zijn knappe prestatie in de ironman nog op zoek is naar een nieuwe uitdaging die mooie beelden oplevert, kan hij inspiratie opdoen bij de nieuwe Netflix-documentaire ‘The Deepest Breath’. Die speelt zich af in de wereld van ‘deep diving’, de extreme sport waarbij mensen zonder zuurstoffles of bescherming richting de oceaanbodem duiken. Deep diving is erg gevaarlijk, want door de waterdruk kunnen je trommelvliezen barsten en je longen in elkaar klappen, maar voor een klein groepje waaghalzen dat samen rondtrekt op zoek naar de beste duikplekjes is dat geen bezwaar. ‘The Deepest Breath’ gaat over twee van die duikers: Alessia Zecchini, een Italiaans wonderkind van de sport, en haar Ierse trainer Stephen Keenan – die intussen is overleden bij een tragisch duikongeluk.

‘Without Sin’

Vanaf 20 juli op Streamz

SERIE Liefhebbers van Britse krimi’s als ‘Luther’ of ‘Broadchurch’ moeten ditmaal bij Streamz zijn, voor de vierdelige minireeks ‘Without Sin’. Vicky McClure, bekend van haar hoofdrol in ‘Line of Duty’, speelt een moeder die op eigen houtje de moord op haar tienerdochter probeert op te lossen. Nochtans is een drugsdealer al voor de misdaad veroordeeld, maar die man blijft zijn onschuld uitschreeuwen en de moeder gelooft hem. Zoals dat gaat in dergelijke mysteriereeksen, valt niemand te vertrouwen en verbergt elk personage één of ander donker geheim. ‘Je wordt er niet gelukkig van,’ schreef de Britse krant The Guardian in haar viersterrenrecensie. ‘Maar ‘Without Sin’ is uitstekend als een miserabel raadspel.’

‘They Cloned Tyrone’

Vanaf 21 juli op Netflix

FILM Drugsdealer Tyrone (John Boyega) is verbaasd wanneer hij ongedeerd in zijn eigen bed ontwaakt: had zijn rivaal hem de dag voordien niet doodgeschoten? Hij trommelt zijn kameraden Slick Charles (Jamie Foxx) en Yo-Yo (Teyonah Parris) op en trekt op onderzoek uit. Het trio vindt een ondergronds overheidslaboratorium waar verschillende Tyrones op tafel liggen: klonen, bedoeld om de zwarte buurt te infiltreren. ‘They Cloned Tyrone’ is een ludieke hommage aan Blaxploitation-films uit de seventies en zoekt het midden tussen sciencefiction en satire. ‘Een drugsdealer, een pooier en een prostituee wandelen een complot binnen,’ zo vat Netflix de blockbuster samen.

Beeld Parrish Lewis/Netflix

‘Invincible - seizoen 2'

Vanaf 22 juli op Prime Video

SERIE In het eerste seizoen van animatiereeks-voor-volwassenen ‘Invincible’ leerden we Mark Grayson (Steven Yeun) kennen, een tiener die de superkrachten van zijn vader Omni-Man heeft geërfd. Mark ging bij zijn pa in de leer, maar ontdekte gaandeweg dat hij zijn krachten voor andere doeleinden wil inzetten. Dat leidde tot een verschrikkelijke ruzie in een al even gewelddadige als hartverscheurende seizoensfinale. Het uitstekende ‘Invincible’ groeide uit tot een internetfenomeen, met een indrukwekkende IMDb-score van 8,7 op 10 en verschillende virale filmpjes tot gevolg. Prime Video bestelde prompt twéé extra seizoenen, in de hoop dat ‘Invincible’ eenzelfde populariteit kan bereiken als die andere Prime Video-superheldenreeks ‘The Boys’.