Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 28 juli)

‘The Bear – seizoen 2'

Vanaf 2 augustus op Disney+

DRAMA Kun je uitkijken naar het nieuwe seizoen van een serie en tegelijk je hart vasthouden voor wat komt? In het geval van ‘The Bear’: jazeker. De reeks waarin chef Carmen Berzatto na de zelfdoding van zijn broer het familierestaurant probeert te redden speelt zich dan wel af in een broodjeszaak, het eerste seizoen leek recht uit een sterrenkeuken te komen. Het was enerverende televisie vol roepende mensen met scherpe messen, maar ook een ontroerend drama over iemand die de scherven van zijn leven probeert te lijmen. Niet verwonderlijk dus dat ‘The Bear’ onlangs werd genomineerd voor een Emmy, zij het vreemd genoeg in de categorie Beste Comedy – veel viel er in de reeks niet te lachen. Wij waren vooral bevreesd dat de makers het torenhoge niveau van het eerste seizoen niet zouden kunnen evenaren, maar intussen zijn we ietwat gerustgesteld: de reacties in de VS, waar het tweede seizoen al integraal is verschenen, zijn unaniem positief.

‘The Lady of Silence: the Mataviejitas Murders’

Vanaf 27 juli op Netflix

TRUE CRIME Veel vrouwelijke seriemoordenaars zijn er niet, maar dat is niet de enige reden waarom Juana Barraza tot de verbeelding spreekt. De Mexicaanse focuste zich rond de eeuwwisseling namelijk op een heel specifieke groep slachtoffers: oude, weerloze vrouwtjes, wat haar de bijnaam La Mataviejitas opleverde – de oudevrouwtjesmoordenaar. Barraza deed zich voor als een verpleegster of een sociaal werkster om het vertrouwen van haar slachtoffers te winnen, om hen dan te beroven en te vermoorden. Aangezien Barraza een professionele worstelaarster was – in dat milieu was haar bijnaam La Dama del Silencio – dacht de politie lang dat ze op zoek moesten naar een man die zich als vrouw verkleedde. Toen Barraza in 2006 uiteindelijk werd gearresteerd, had ze wellicht meer dan veertig bejaarden om het leven gebracht.

‘How to Become a Cult Leader’

Vanaf 28 juli op Netflix

DOCU Twee zomers geleden leerde Netflix zijn abonnees in ‘How to Become a Tyrant’ de beginselen aan van een dictatoriale levensstijl, door te tonen hoe tirannen als Adolf Hitler, Jozef Stalin en Saddam Hoessein de macht hadden kunnen veroveren én bestendigen. In het nieuwe seizoen van de docureeks richten de makers zich op een ander soort toxische volksmenner: de sekteleider. Charles Manson passeert de revue, wiens waanzinnige volgelingen in de jaren 60 de actrice Sharon Tate vermoordden. En Jim Jones, die in 1978 met bijna duizend anderen uit het leven stapte. Samen met enkele andere illustere sekteleiders dienen ze als lichtend voorbeeld voor wie een eigen personencultus wil opstarten. Acteur Peter Dinklage uit ‘Game of Thrones’ spreekt voor de tweede keer de voice-over in.

‘Paradise’

Vanaf 27 juli op Netflix

FILM Wat als u in de toekomst voor een significant bedrag een jaar uit uw leven kunt verkopen? Het had een aflevering van ‘Black Mirror’ kunnen zijn, maar het is ook de premisse van de Duitse sf-thriller ‘Paradise’. Een jonge vrouw zit zo diep in de financiële problemen dat de staat haar dwingt haar schulden af te betalen met veertig levensjaren. ‘Ik wou samen met jou oud worden,’ zegt ze als een bejaard dametje tegen haar nog jonge echtgenoot, die op zoek gaat naar een manier om het proces terug te draaien en in één moeite door een revolutie aanwakkert.

‘The Beanie Bubble’

Vanaf 28 juli op Apple Tv+

FILM Voor wie de jaren 90 niet bewust heeft meegemaakt: Beanie Babies waren de Furby-achtige knuffeldiertjes waarvan iedereen destijds een exemplaar wilde. De zakenman Ty Warner bracht de eerste Beanie Babies in 1993 op de markt, wat van hem één van de rijkste Amerikanen maakte. Kristin Gore, dochter van de voormalige Democratische presidentskandidaat Al Gore, gunt ons in haar komische en kleurrijke dramafilm ‘The Beanie Bubble’ een blik achter de schermen van het speelgoedbedrijf, ‘een plek waar de American dream werd begraven door een toxische narcist’. Zach Galifianakis uit ‘The Hangover’ is bijna onherkenbaar als Ty Warner, Elizabeth Banks en Sarah Snook spelen de belangrijkste vrouwen in zijn leven.

‘Captain Fall’

Vanaf 28 juli op Netflix

SERIE De Netflix-reeks ‘Norsemen’ was drie onnozele seizoenen lang de komische tegenhanger van ‘Vikings’ en ‘The Last Kingdom’. Het streamingbedrijf liet de makers een nieuwe serie bedenken, en dat is ‘Captain Fall’ geworden: een animatiereeks voor volwassenen over een goedgelovige kapitein op een smokkelaarsboot. De sullige kapitein Fall krijgt na zijn slechte resultaten op de zeevaartschool slechts één job aangeboden en is te dom om te beseffen dat hij met zijn boot verboden goederen vervoert. Zijn criminele bemanning ligt op de loer om hem in geval van nood op te offeren als zondebok. Met de stemmen van Jason Ritter, Adam DeVine, Lesley-Ann Brandt en Anthony Carrigan.