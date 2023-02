Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 3 februari): donkere horror, actie in Irak en het vierde seizoen van ‘You’

‘The Exchange’

Vanaf 8 februari op Netflix

SERIE Of Netflix een positieve of een negatieve impact op ons aller leven heeft, zullen we misschien pas over een paar decennia kunnen zeggen. Maar één pluspunt is toch dat de streamingdienst onze blik op de tv-wereld verbreedt: terwijl de buitenlandse series op het scherm vroeger voornamelijk uit de VS en Groot-Brittannië kwamen, is het aanbod op Netflix veel kosmopolitischer. Nieuwste bewijs: ‘The Exchange’, de eerste Netflix Original uit de golfstaat Koeweit. De zesdelige dramaserie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaat over twee vrouwen, Farida en Munira, die eind jaren 80, vlak voor de inval van Saddam Hoessein in hun land, aan de slag gaan als beursmakelaars. In die periode viel er grof geld te verdienen op de beurs in Koeweit, maar nog meer dan elders in de wereld was het een wereldje waar enkel mannen binnen raakten. Farida en Munira doorbraken het glazen plafond en werden zo pioniers voor de vrouwenbeweging in het land.

‘Coeurs Noirs’

Vanaf 3 februari op Prime Video

SERIE In het najaar van 2016 landt een speciale eenheid van het Franse leger in Irak, vlak bij Mosul. Troepen van de Iraakse regering staan op het punt om een offensief te lanceren tegen de terroristen van IS, die de stad sinds 2014 in handen hebben, maar de Franse special forces zijn er niet om de Irakezen te helpen. Zij moeten in Mosul infiltreren en op zoek gaan naar de dochter en kleinzoon van een kopstuk van IS. De Fransen houden de terroristenleider gevangen en hopen hem informatie te ontfutselen over toekomstige aanslagen, maar hij wil alleen meewerken als zijn familie ongedeerd uit de stad wegraakt. Voor de eenheid begint een levensgevaarlijke operatie, in deze op feiten gebaseerde zesdelige actiethriller, tevens de eerste coproductie van Prime Video en de Franse openbare omroep.

Beeld Prime Video

‘Freeridge’

Vanaf 2 februari op Netflix

SERIE In 2018 publiceerde Netflix een lijst met de series die dat jaar wereldwijd het meest waren bekeken. ‘Making a Murderer’, ‘13 Reasons Why’ en ‘Bodyguard’ eindigden hoog, maar op één prijkte een titel die bij weinigen een belletje zal doen rinkelen: ‘On My Block’, een lichtvoetige dramareeks over tieners die opgroeien in een ruige wijk van Los Angeles. De serie wist moeiteloos vriendschap en straatgeweld te combineren, zag nerd Jamal (Brett Gray) tot een populair personage uitgroeien en liep uiteindelijk vier seizoenen op Netflix. Nu krijgt ‘On My Block’ een spin-off: ‘Freeridge’, van dezelfde makers als het origineel, maar met andere hoofdrolspelers en met een bovennatuurlijk kantje. Vier vrienden uit de buurt openen in de nieuwe reeks een mysterieuze oude doos en geloven daarna dat ze vervloekt zijn.

Beeld KEVIN ESTRADA/NETFLIX

‘True Spirit’

Vanaf 3 februari op Netflix

FILM 2009 was het jaar van de inauguratie van Barack Obama, de dood van Michael Jackson en het plotse fenomeen van jonge wereldreizigers. De 16-jarige Jessica Watson, bijvoorbeeld, die de jongste mens wilde worden die in haar eentje met een zeilboot rond de aardbol zou varen. Velen verklaarden haar gek, maar dat belette de tiener niet om op 18 oktober 2009 met haar roze vaartuig vanuit Sydney te vertrekken. Netflix heeft haar verhaal verfilmd als ‘True Spirit’, met Teagan Croft (‘Titans’) in de hoofdrol. ‘De filmmakers hebben echt begrepen waarom ik die bijzondere reis heb ondernomen,’ aldus Watson, die zich tijdens de opnames over Croft ontfermde en de actrice zelfs leerde zeilen.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Viking Wolf’

Vanaf 3 februari op Netflix

FILM Na ‘Troll’, een Netflix-actiefilm over een eeuwenoude trol die ontwaakt in de bergen van Noorwegen, wijdt de streamingdienst nu een horrorfilm aan een ander monster uit de noordse mythologie: de vargr of weerwolf. In ‘Viking Wolf’ is het tienermeisje Thale getuige van een gruwelijke moord, en ze heeft de grootste moeite om te geloven wat ze heeft gezien. Tegelijk waarschuwt een oude man de politie voor een weerwolf die de bevolking teistert, maar de agenten geloven hem niet. Verwacht geen puberale ‘Twilight’-romances tussen weerwolven en knappe adolescenten, maar een donkere horrorfilm met een opvallend realistisch monster.

Beeld Netflix

‘You’ - seizoen 4

Vanaf 9 februari op Netflix

SERIE Joe, de griezelige stalker uit de Netflix-hit ‘You’, is al een paar keer van identiteit en woonplaats veranderd om zijn bloederige verleden te verbergen, en bij de start van seizoen vier zit hij op een ander continent. De man bevindt zich in Londen, waar hij als professor Jonathan Moore een nieuw leven probeert op te bouwen. Zijn verhuizing naar de Britse hoofdstad heeft, zoals het een stalker past, ook te maken met de zoektocht naar een vrouw: Marienne, de bibliothecaris die in het derde seizoen uitgroeide tot zijn nieuwe obsessie. Of hij haar terugvindt en waartoe dat leidt, valt nog af te wachten, maar we weten wel al dat de jager in dit seizoen zelf een prooi wordt: in Londen blijkt er namelijk nog een andere psychopaat actief te zijn, die het op rijke mensen heeft gemunt, de Eat the Rich Killer. En die heeft Jonathan uitgekozen als zijn nieuwe doelwit.