Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 4 augustus)

‘Heartstopper – seizoen 2'

Vanaf 3 augustus op Netflix

SERIE ‘Na de afgelopen jaren, waarin de botheid en de schofterigheid op sociale media en daarbuiten bijna pandemische vormen begonnen aan te nemen, komt een gevoelige en mooie serie als deze als geroepen.’ Dat schreven we in het voorjaar van 2022 toen ‘Heartstopper’, een ontroerende reeks over de prille liefde tussen twee tienerjongens, via Netflix de wereld veroverde. Vijftien maanden later is de grofheid online alleen maar toegenomen, zeker wanneer het over queers gaat, dus laten we hopen dat het tweede seizoen van de Britse comicverfilming opnieuw wat tegengas kan geven. De serie pikt in elk geval netjes de draad weer op: Charlie en Nick zijn nu samen, en nadat die laatste in de finale van het eerste seizoen tegenover zijn moeder (gespeeld door Olivia Colman) uit de kast is gekomen, moet nu de rest van de wereld volgen. Hou de zakdoeken alvast binnen handbereik!

‘The Hunt for Veerappan’

Vanaf 3 augustus op Netflix

TRUE CRIME Koose Munisamy Veerappan: de naam zegt u waarschijnlijk niets, maar de Indiër heeft in zijn korte leven – hij stierf in 2004 op z’n 52ste – bijna tweehonderd mensen vermoord. Het gros van zijn slachtoffers waren politieagenten, boswachters en andere ambtenaren uit de streek waar hij woonde: Veerappan verdiende schatten als smokkelaar en stroper – hij zou drieduizend olifanten hebben gedood, de eerste toen hij 10 was – en iedereen die hem probeerde tegen te houden, ruimde hij meedogenloos uit de weg. Toen een team van boswachters begin jaren 90 naar hem op zoek ging, blies hij zelfs twee van hun voertuigen op, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De Indiase politie kon Veerappan pas stoppen na een klopjacht die meer dan een decennium had geduurd.

‘The Lost Flowers of Alice Hart’

Vanaf 3 augustus op Prime Video

SERIE Hollywoodsterren die op hun oude dag nog een hoofdrol spelen in een tv-serie: het begint een trend te worden. Samuel L. Jackson is momenteel te zien in ‘Secret Invasion’ op Disney+, Harrison Ford stal een paar maanden geleden de show in ‘Shrinking’ op Apple TV+ en Sigourney Weaver duikt deze week op in ‘The Lost Flowers of Alice Hart’ op Prime Video. De 73-jarige actrice speelt June Hart, een Australische bloementeler die zich na een drama in de familie moet ontfermen over haar 9-jarige kleindochter Alice. Het kind leert in de jaren die volgen hoe bloemen kunnen helpen om je verdriet te verwerken, maar ontdekt in deze zevendelige miniserie ook enkele donkere geheimen over haar familie. Naar de bestseller van Holly Ringland uit 2019.

‘Mark Cavendish: Never Enough’

Vanaf 2 augustus op Netflix

DOCU Netflix houdt ineens van de koers. In ‘Tour de France: Unchained’ reed de streamingdienst onlangs mee in de Tour van vorige zomer, nu blikt het Britse wielermonument Mark Cavendish terug op zijn bewogen wielercarrière. Cav begon in 2005 professioneel te fietsen, won het WK en dertig Tour de France-ritten, verdween in 2018 van het toneel wegens klierkoorts en enkele zware valpartijen én verraste vriend en vijand door in 2021 toch nog vier ritzeges in de Tour de France aan zijn palmares toe te voegen. 2023 moest zijn laatste gloriejaar worden vóór zijn definitieve pensioen, maar zijn jacht op het ultieme record – 35 ritten, één meer dan Eddy Merckx – werd verpest door een val en een gebroken sleutelbeen. Troostprijs: Cav kan tijdens z’n herstel naar Netflix kijken.

‘Poisoned: The Dirty Truth About Your Food’

Vanaf 2 augustus op Netflix

DOCU Verontrustende cijfers: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt jaarlijks één op de tien mensen ziek van besmet eten, wat zo’n 420.000 overlijdens veroorzaakt. De docu ‘Poisoned’ onderzoekt de voedselveiligheid in de VS, van 1992 – toen vier kinderen stierven nadat ze besmette fastfood hadden gegeten – tot vandaag. De makers laten slachtoffers en nabestaanden aan het woord, fileren de gebrekkige wetgeving in de VS en vragen aan voedselexperts wat te vermijden valt in de supermarkt. In de trailer zit een jongedame die ongeneeslijk ziek is geworden van een slaatje, dus ook vegans blijven niet buiten schot.

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – seizoen 2'

Vanaf 7 augustus op Streamz

SERIE De Los Angeles Lakers verwenden basketbalfans tussen 1979 en 1991 met een spel zó dominant en entertainend dat geschiedkundigen er een term voor hebben bedacht: showtime! HBO goot de gloriejaren van sterspelers Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar in de dramareeks ‘Winning Time’. Het eerste seizoen was een slam dunk: het kon bogen op een sterke cast (Adrien Brody, Jason Segel, John C. Reilly...), had humor en flair in overvloed én sloeg aan bij recensenten en kijkers. Alleen de voormalige LA Lakers waren niet te spreken over de wel zeer losse omgang met de feiten. Het tweede seizoen toont de NBA-seizoenen tussen 1980 en 1984, waarin het botst tussen Magic Johnson en zijn grote rivaal Larry Bird.