Humo selecteert het beste om te streamen (vanaf 8 september)

‘Liebes Kind’

Vanaf 7 september op Netflix

SERIE Een paar jaar geleden kwam ‘Room’ uit, een aangrijpende film over een moeder die jarenlang met haar zoontje vastgehouden wordt in een kamer, tot het kind erin slaagt weg te raken en de politie verwittigt. De thrillerserie ‘Liebes Kind’, naar een misdaadroman van Romy Hausmann, lijkt wel een vervolg daarop, want de reeks begint ongeveer waar de film ophoudt. Een jonge vrouw die jarenlang met haar twee kinderen opgesloten zat in een afgelegen huis en geterroriseerd werd door een onbekende man, kan ontsnappen, maar raakt tijdens haar vlucht betrokken bij een verkeersongeval. Wanneer ze wakker wordt in het ziekenhuis, begint voor haar, de politie en haar ouders – die haar dood waanden – een zoektocht naar wat er precies gebeurd is. Maar wat op het eerste gezicht op een ontvoering lijkt, blijkt na verloop van tijd toch minder eenvoudig in elkaar te zitten dan gedacht.

‘El Cuerpo en Llamas’

Vanaf 8 september op Netflix

‘Rosa Peral’s Tapes’

Vanaf 8 september op Netflix

SERIE Úrsula Corberó werd wereldberoemd als Tokyo in ‘La casa de papel’, nu keert ze terug op Netflix om de hoofdrol in een andere Spaanse serie te spelen. In ‘El cuerpo en llamas’ is ze een politieagente die betrokken is bij de dood van één van haar collega’s, wiens lichaam wordt teruggevonden in een uitgebrande auto nabij Barcelona. Bij het onderzoek naar het verdachte overlijden leggen de rechercheurs een web van corruptie, geweld en bedrog bloot, waarin Rosa (Corberó) en haar ex-geliefde een belangrijke rol spelen. Sappig detail over deze Spaanse minireeks: alles is gebaseerd op een echte en in de media druk besproken zaak rond een politieman die in mei 2017 stierf in een brandende wagen. Tegelijk met de serie verschijnt de documentaire ‘Rosa Peral’s Tapes’, waarin de echte Rosa haar verhaal doet.

Beeld Netflix

‘Then You Run’

Vanaf 7 september op Streamz

SERIE In de Brits-Duitse thriller ‘Then You Run’ trekken vier Britse rebelse tienermeiden naar Rotterdam om te feesten, maar ze worden er opgewacht door Ierse gangsters en een losgeslagen seriemoordenaar. ‘‘Then You Run’ is complete nonsens,’ schreef The Guardian, ‘en dus helemaal geweldig.’ Andere recensenten beamen: deze minireeks over een helse vakantie is verslavende pulp, met al evenveel plotwendingen als wapens en drugs. In de cast zitten de opkomende actrices Vivian Oparah (schitterend in de romantische komedie ‘Rye Lane’ op Disney+) en Leah McNamara (‘Vikings’), alsook Richard Coyle uit ‘Chilling Adventures of Sabrina’. Nog een laatste quote van The Guardian: ‘Personages die dood zijn, blijken ineens weer te leven. En andersom!’

Beeld Streamz

‘Predators’

Vanaf 6 september op Netflix

DOCU Netflix vult zijn aanbod natuurdocumentaires – de beste: ‘Our Planet’ en ‘My Octopus Teacher’ – aan met een reeks over roofdieren. ‘Predators’ brengt het leven van succesvolle jagers in beeld, van wilde honden in Zimbabwe over ijsberen in Canada tot poema’s in Chili. David Attenborough (97) was blijkbaar bezet, want het is actieheld Tom Hardy (‘Mad Max: Fury Road’) die de overlevingstactieken van de predators beschrijft. ‘Nu de wereld verandert, staan roofdieren voor grote obstakels,’ aldus Hardy over beelden waarin giraffen, bizons en zebra’s sneuvelen. ‘De natuur is wreed en meedogenloos.’ Bedankt Tom, dat hadden we na die rotzomer nog niet door!

Beeld Courtesy of Netflix

‘Spy Ops’

Vanaf 8 september op Netflix

DOCU Spionnen klappen uit de biecht in ‘Spy Ops’, een docureeks van Netflix over geheime operaties van de MI6 en de CIA. Leden van een Amerikaans team leggen bijvoorbeeld uit hoe ze één van hun spionnen uit Moskou hebben gesmokkeld tijdens de Koude Oorlog, terwijl de KGB de man in kwestie nauwgezet in de gaten hield. Andere agenten praten over de jacht op Osama Bin Laden, de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981, de afzetting van dictator Manuel Noriega in Panama en de slachtpartij op de Olympische Spelen van München in 1972. ‘De plot van ‘Spy Ops’ is duidelijk afgekeken van ‘Mission: Impossible,’ zo reageerde iemand ontzet op YouTube. Typisch Netflix!’

Beeld Courtesy of Netflix

‘The Changeling’

Vanaf 8 september op Apple TV+

SERIE ‘The Changeling’ is een duister sprookje voor volwassenen, zoals Guillermo del Toro ze ook graag maakt. Het verhaal van Apollo en Emma zit namelijk ergens tussen fantasy, horror en gezinsdrama: zij maakte een dure deal met een heks in ruil voor drie wensen en hij probeert nu angstvallig hun pasgeboren zoontje te beschermen voor de repercussies. ‘The Changeling’ is gebaseerd op de bestseller van Victor LaValle, showrunner Kelly Marcel is vooral bekend van haar verfilming van een ander boek, ‘Fifty Shades of Grey’. Geen zorgen: zweepjes of handboeien spelen geen hoofdrol in deze reeks. Doen dat wel: LaKeith Stanfield, eerder te zien als Darius in ‘Atlanta’ en als rapper Snoop Dogg in biopic ‘Straight Outta Compton’, en Samuel T. Herring, de flamboyante frontman van indieband Future Islands.