Humo selecteert het beste van Netflix & co

1 SUMMER OF SOUL VANAF 30 JULI OP DISNEY+

FILM Na ruim een halve eeuw blijft Woodstock tot de verbeelding spreken. Zonder moeite kan de iets oudere generatie muziekjournalisten alle artiesten opsommen die tussen 15 en 18 augustus 1969 op de legendarische Amerikaanse weide speelden. Zowat 150 kilometer ten zuiden vond die zomer nog een ander belangrijk festival plaats dat wél tussen de plooien van de geschiedenis zou vallen: het Harlem Cultural Festival, een zes weken lange viering van de zwarte cultuur in hartje New York met optredens van Stevie Wonder, Nina Simone en Sly & The Family Stone, voor bijna 300.000 bezoekers – amper een kwart minder dan Woodstock. De beelden van al die concerten bleven decennialang stof vergaren, tot muzikant Ahmir Thompson aka Questlove van The Roots ze opgroef. De documentaire ‘Summer of Soul’, waarin hij de sfeer van die zomer probeert te vatten, werd in de Verenigde Staten laaiend enthousiast onthaald, en in het Verenigd Koninkrijk noemde The Guardian hem al ‘de beste concertfilm die ooit is gemaakt’. (sw)

2 THE LAST MERCENARY VANAF 30 JULI OP NETFLIX

FILM Jean-Claude Van Damme wordt dit jaar 61, maar van enige slijtage rond de pezen of heupen is voorlopig geen spoor: in ‘The Last Mercenary’, de actiefilm die zijn wereldwijde comeback moet inluiden, zien we hem met de lenigheid van een 28-jarige martialartskampioen zelfs nog eens zijn beroemde split uitvoeren. Respect! De Belgische actieheld speelt in deze Netflix Original Movie van Franse makelij een beruchte huurling (codenaam: de Mist) die na 25 jaar in ballingschap terugkeert naar Parijs teneinde af te rekenen met de booswichten die het op zijn zoon hebben gemunt. Anders gezegd: djoef-djoef, paw-paw! Als Van Damme in de loop van het verhaal behalve de split ook nog eens zijn al even legendarische helikopterbeweging zou willen laten zien, kan onze week niet meer stuk. (es)

'THE LAST MERCENARY' Beeld Netflix

3 MYTH & MOGUL: JOHN DELOREAN VANAF 30 JULI OP NETFLIX

SERIE Weinig auto’s zijn zo iconisch als de DeLorean uit ‘Back to the Future’ (1985), een tijdreizende sportkar met vleugeldeuren. Maar van het succes van de films over Doc en Marty heeft de flamboyante Amerikaanse ondernemer John DeLorean nauwelijks kunnen genieten: zijn bedrijf ging in 1984 failliet, hijzelf was twee jaar eerder al gearresteerd voor het verhandelen van cocaïne ter waarde van 24 miljoen dollar. De driedelige Netflix-docureeks ‘Myth & Mogul: John DeLorean’ brengt de opkomst en val van de in 2005 overleden magnaat in beeld. Zoon Zachary vertelt zijn kant van het verhaal, en die stemt bepaald niet vrolijk: ‘Telkens als ik ‘Back to the Future’ zie, wil ik een handgranaat door één van die vleugeldeuren gooien.’ (jmi)

'MYTH & MOGUL: JOHN DELOREAN' Beeld COURTESY OF NETFLIX

4 TATTOO REDO VANAF 28 JULI OP NETFLIX

SERIE Goed nieuws voor de Britse voetbalsupporter die vlak voor de EK-finale nogal overmoedig een tatoeage van de beker – inclusief de tekst ‘England Winners – It’s Coming Home!’ – op zijn been liet zetten: een vakman kan zo’n slecht gekozen ontwerp veranderen in iets minder pijnlijks. Dat is tenminste het concept van de realityreeks ‘Tattoo Redo’. Er zit wel een addertje onder het gras: de mannen en vrouwen die hun lichaam laten aanpakken, kiezen het nieuwe ontwerp niet zelf, een geliefde doet dat in hun plaats. Drama’s, relationele perikelen en heel veel tats? ‘Tattoo Redo’ lijkt nu al de perfecte opwarmer voor ‘De bachelor’ met Fabrizio! (sw)

'TATTOO REDO' Beeld Netflix

5 OUTER BANKS – SEIZOEN 2 VANAF 30 JULI OP NETFLIX

SERIE Critici stoorden zich aan de eendimensionale personages en de flagrante gelijkenissen met ‘The Goonies’ en ‘The O.C.’, maar dat deerde de makers van ‘Outer Banks’ niet: de tienerreeks was in 2020 de op tien na populairste show op Netflix, voor ‘La casa de papel’ en ‘Tiger King’. In de tweede jaargang ruilen Sarah en John B. de Outer Banks in North Carolina voor de Bahama’s, waar ze een gezonken schip tjokvol goud hopen te vinden met de hulp van de schatkaart van Johns vermiste vader. Verder belooft de succesformule – een nostalgische mix van jeugdvriendschap, puberale ruzies en verboden romances – ongewijzigd te zullen blijven. (jmi)

'OUTER BANKS' Beeld JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX

6 TOP SECRET: UFO PROJECTS DECLASSIFIED VANAF 3 AUGUSTUS OP NETFLIX

SERIE Enkele weken geleden gaf het Amerikaanse ministerie van Defensie een rapport vrij waarin stond dat van de 144 meldingen van ufo’s die sinds 2004 in de VS zijn genoteerd slechts in één geval kon worden achterhaald wat het vliegende object was. Bij de rest waren er onvoldoende gegevens om uit te sluiten dat buitenaardse wezens een kijkje op aarde waren komen nemen. Voor de makers van ‘Top Secret’ is de vraag niet óf die wezens door ons luchtruim vliegen en in ons midden rondlopen, maar hoelang ze dat al doen en wat de overheid allemaal voor ons verborgen houdt. Een zesdelige docureeks die, afgaande op de trailer, alle complottheorieën op een hoopje gooit – en dus uitstekend te bekijken valt op een warme zomeravond vanonder een zilverpapieren hoedje. (sw)