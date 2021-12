Humo selecteert het beste van Netflix en co. (van 24 tot 20 december)

The Wonder years

Vanaf 22 december op Disney+

Eind jaren tachtig legde de Amerikaanse reeks ‘The Wonder Years’ een warm dekentje over miljoenen tv-toestellen. De serie rond tiener Kevin, zijn leven in een typische Amerikaanse buitenwijk eind jaren zestig en zijn liefde voor buurmeisje Winnie was een hit bij kijkers en critici - na nauwelijks zes afleveringen kreeg ze al een Emmy - en staat nu nog te boek als een van de eerste reeksen die succesvol een brug sloegen tussen komedie en drama. Een remake stond in de sterren geschreven en enkele maanden geleden ging op ABC de nieuwe versie effectief van start. Belangrijkste verschil: ‘The Wonder Years’ gaat ditmaal over een zwart jongetje, Dean Williams, dat opgroeit in Montgomery, Alabama. In het origineel speelde de actualiteit in de jaren zestig een belangrijke rol - al in de eerste aflevering krijgt Winnie te horen dat haar broer gesneuveld is in Vietnam - maar de burgerrechtenbeweging kwam in de leefwereld van Arnold nauwelijks voor. Ditmaal laat ‘The Wonder Years’ - met Don Cheadle als de stem van de volwassen Dean - dus zien hoe het leven was voor een zwarte jongen toen, en dan nog in een van de meest conservatieve staten van de Verenigde Staten. (sw)

Stories of a Generation

Vanaf 25 december op Netflix

Netflix gaat in deze verwarrende tijden te rade bij ’s werelds prominentste dorpsoudsten in de docureeks ‘Stories of a Generation’. ‘Het is belangrijk voor de toekomst van de mensheid dat jongeren met ouderen praten,’ vindt Paus Franciscus (84), waarna hij uitweidt over zijn opvoeding en zijn liefde voor – jawel! - de tango. Regisseur Martin Scorsese (79) gaat door zijn oude fotoalbums samen met zijn dochter Francesca Scorsese (22), biologe Jane Goodall (87) praat over de levensinzichten die zij dankzij chimpansees heeft opgedaan, en de 91-jarige activiste Estela de Carlotto vertelt hoe ze in Buenos Aires een organisatie oprichtte voor het vinden van haar en andermans gekidnapte kinderen. (jmi)

Death to 2021

Vanaf 27 december op Netflix

Net als in 2020 neemt Netflix op gepaste wijze afscheid van het afgelopen jaar met een komische special, waarin 2021 bij het grofvuil wordt gezet. ‘Death to 2021’ overloopt de gebeurtenissen van de voorbije maanden aan de hand van satirische reportages en nieuwsbeelden, waarvoor de makers de hulp kregen van acteurs als Hugh Grant, Tracy Ullman en Lucy Liu. Enig voorbehoud is wel op zijn plaats, want ‘Death to 2020’, nochtans geschreven door Charlie ‘Black Mirror’ Brooker, was niet echt bijzonder scherp of grappig. Maar zoals we toen op 31 december zeiden: het kan enkel beter worden! (sw)

The Silent Sea

Vanaf 24 december op Netflix

‘The Silent Sea’ komt uit het land van ‘Parasite’ en ‘Squid Game’, maar doet nog het meest aan ‘Alien’ denken. In een niet zo verre toekomst krijgt een team wetenschappers de opdracht om richting een prestigieus onderzoeksstation op de maan te reizen, waar topmensen aan een oplossing voor het schrijnende watertekort op aarde werken. Onze helden botsen er echter op een vers stapeltje lijken, terwijl hun radar de aanwezigheid van een onbekend organisme detecteert. Met ‘Squid Game’-gezichten Heo Sung-tae en Gong Yoo, en Bae Doona uit ‘Sense8’. (jmi)

Crime Scene: The Times Square Killer

Vanaf 29 december op Netflix

De true crime-serie ‘Crime Scene’ gaat na welke rol een bepaalde locatie heeft gespeeld bij de misdaden die daar zijn gebeurd. De eerste reeks ‘The Vanishing At The Cecil Hotel’, die in het voorjaar uitkwam, zoomde in op het beruchte Cecil Hotel in Los Angeles - een plek waar ooit vooral daklozen gingen crashen, nu een goedkoop verblijf voor backpackers - en de veelbesproken verdwijning van de Canadese studente Elisa Lam daar in 2013. Het resultaat was een wat vreemde en niet echt bevredigende mix tussen historische documentaire en op sensatie beluste true crime, maar ‘The Vanishing At The Cecil Hotel’ werd zo goed bekeken dat Netflix meteen twee extra series bestelde. Jaargang twee verschijnt vlak voor oudjaar en keert terug naar het New York van de late jaren zeventig en het Times Square van toen: vandaag is dat een ‘tourist trap’ met schreeuwerige reclame en te dure restaurants maar in die tijd was het een verzamelplaats voor prostituees, drugsdealers en criminelen waar de politie nauwelijks durfde te komen. De ideale uitvalsbasis dus voor iemand als Richard Francis Cottingham, een seriemoordenaar die het gemunt had op sekswerkers.

Anxious People

Vanaf 29 december op Netflix

Er komen uit Zweden niet enkel donkere misdaaddrama’s vol gekwelde en nors kijkende rechercheurs, zo bewijst de gloednieuwe absurde komische reeks ‘Anxious People’ nog maar eens. De serie, naar de bestseller van Frederick Backman, start wel met een misdaad, in de vorm van een mislukte bankroof. Om uit de handen van de politie te blijven, stormt de overvaller een huis binnen, waar hij de inwonenden gijzelt: onder hen een makelaar, een zwangere vrouw, een gedeprimeerde miljonair, twee IKEA-verslaafden en een man in een konijnenpak. Wanneer de politie even later binnenvalt, is de crimineel verdwenen en blijken zijn slachtoffers ook allerminst bereid om de rechercheurs te helpen in hun zoektocht naar wat er precies is gebeurd. (sw)